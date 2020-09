Einsteiger-Laptops: Aldi verkauft neues 15-Zoll-Modell für 399 Euro

Mit dem Medion Akoya E15302 steht ab dem 24. September bzw. 1. Ok­to­ber ein neues Aldi-Notebook in den Regalen der Discounter, das sich vor allem an Einsteiger richtet. Der 15-Zöller setzt auf Komponenten von AMD und geht für 399 Euro über die Ladentheke.

Schnäppchen oder Ladenhüter?

Medion

Wenn der Preis für Laptops unter 400 Euro fällt, müssen Nutzer in den meisten Fällen einige Abstriche in Kauf nehmen. Bezogen auf das neue Medion Akoya E15302, dass bereits ab die­ser Woche bei Aldi Süd und ab 1. Oktober bei Aldi Nord erhältlich ist, wurde der Rotstift vor allem beim verbauten Prozessor angesetzt. Hier kommt ein AMD Athlon 300U zum Einsatz. Die Dual-Core-CPU bringt es auf bis zu 3,3 GHz und verfügt über die Radeon Vega 3 als in­ter­ne Grafikeinheit. Ihr zur Seite stehen 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD. Ein zweiter M.2-SSD-Slot kann zudem zum Aufrüsten genutzt werden.Weiterhin setzt das Medion Akoya E15302 von Aldi auf ein 15,6 Zoll großes Display, das mit der vergleichsweise blickwinkelstabilen IPS-Technologie und einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ausgestattet ist. Zu den Funkverbindungen und Anschlüssen zählen WLAN-ac, Bluetooth 4.2 sowie zwei USB-Schnittstellen (1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0). Ebenso sind HDMI, ein MicroSD-Kartenleser und eine 45-Wh-Batterie an Bord. In Hinsicht auf Letzteren geben Medion und Aldi Akkulaufzeiten von bis zu 8 Stunden an. Verpackt wird die Notebook-Hardware in einem Aluminiumgehäuse, das laut Herstellerangaben besonders schmale Bildschirmrahmen bieten soll.Ein Blick in den Preisvergleich zeigt schnell, dass es sich beim neuen Aldi-Notebook nicht um das ultimative Schnäppchen handelt. Für unter 400 Euro ist zum Beispiel auch das Le­no­vo IdeaPad 3 mit Intel Core i3-Prozessor ver­füg­bar und für nur 70 Euro mehr erhält man bereits diverse Notebooks mit leis­tungs­stär­ke­ren Intel Core i5- und AMD Ryzen 5-Chips. Oder aber es ist bereits ab Werk eine 512 GB SSD verbaut. Vor dem Laptop-Kauf beim Dis­coun­ter sollte man in jedem Fall einen Blick in diese Übersicht werfen und Preise vergleichen.