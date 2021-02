Total War: Finale der Warhammer-Trilogie für 2021 angekündigt

Sega gibt bekannt, dass mit Total War: Warhammer 3 noch in diesem Jahr das Finale der Warhammer-Trilogie veröffentlicht werden soll. Teil drei gewährt Spielern dabei neben den Nationen Kislev und Cathay erst­mals auch Kontrolle über die Fraktionen des Chaos.

Kostenloses DLC vereint die drei Teile

Alle Neuigkeiten zur Spieleplattform von Valve

Sega und Entwicklerstudio Creative Assembly haben Total War: Warhammer 3 angekündigt. Obwohl kein genaues Datum genannt wird, soll das Finale der Warhammer-Trilogie noch in diesem Jahr für Windows-PC und kurze Zeit später als Umsetzung von Feral Interactive für Linux und MacOS veröffentlicht werden. Bislang wurde lediglich ein CGI-Trailer gezeigt, wel­cher allerdings interessante Informationen liefert. Weitere Details finden sich in einem um­fang­rei­chen FAQ Total War: Warhammer 3 ergänzt die Strategie-Reihe um die bislang größte Karte. Wenn­gleich noch keine exakten Angaben zu den neuen Schauplätzen gemacht wurden, lassen sich aus der Ankündigung der spielbaren Völker einige Schlüsse ziehen. Zum Start stehen mit den beiden Nationen Kislev und Cathay sowie den vier Chaos-Fraktionen insgesamt sechs Völ­ker zur Auswahl. Wie schon im offiziellen Trailer zu sehen ist, legt der Konflikt zwischen Kis­lev und den Chaos-Horden eine Handlung im Norden der Welt nahe. Das vom alten China inspirierte Cathay hingegen liegt weit im Osten und ist in der Warhammer-Welt ein eher un­be­schrie­be­nes Blatt. Zudem ist vom Reich des Chaos die Rede, was bedeuten würde, dass Spieler in eine gänzlich andere Dimension abtauchen könnten.Wie schon bei den beiden Vorgängern, wird sich die Story von Total War: Warhammer 3 wäh­rend der Herrschaft des Imperators Karl Franz abspielen. Fest steht zudem, dass auch im drit­ten Teil die Völker von Warhammer 1 und War­ham­mer 2 erneut in einer kombinierten Welt und Kampagne spielbar sein werden - vor­aus­ge­setzt man besitzt die jeweiligen Spiele auf derselben Spieleplattform. Ein kostenloser DLC, der alle drei Titel miteinander verbindet, wur­de von Creative Assembly bereits bestätigt.Total War: Warhammer 3 kann bereits jetzt bei Steam oder im Epic Store vorbestellt werden. Wer dies tut, erhält auch beim dritten Teil der Serie ein kostenloses DLC. Mittelfristig plant Sega, alle Käufe über ein Total-War-Konto, welches mit den unterschiedlichen Shop-Konten verknüpft werden muss, zu synchronisieren.