Microsoft pausiert Update-Plan für Webbrowser Edge bis zum 13. Juli

Microsoft hat eine kurze Sommer-Pause für kommende Edge-Updates verkündet. Erst ab dem 13. Juli wird es wieder geplante Aktualisierungen im regulären Rhythmus geben, da man sich an den Veröffentlichungstakt des Google Chrome-Teams orientiert.

Bevorstehender Release-Zeitplan für Dev, Beta und Stable

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Siehe auch:

Das heißt dann konkret, dass außer den Updates im Canary-Kanal erst einmal keine weiteren Aktualisierungen für Microsoft Edge veröffentlicht werden. Bei Canary bleibt es bei den täglichen Updates. Man kann sich darauf einrichten, dass erst in der übernächsten Woche, in der auch der reguläre Patch-Day geplant ist, wieder eine neue Edge-Version kommen wird. Das Entwickler-Team informierte jetzt in der TechCommunity über die kurze Auszeit:Wirkliche Auswirkungen hat die Entscheidung daher im Grunde erst einmal nur für Dev-Kanal, denn für diesen werden zwei Updates ausgesetzt. Der "Urlaub" dürfte die traditionelle Auszeit rund um den 4. Juli in vielen US-Firmen betreffen.