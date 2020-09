Microsoft: Surface Duo war ursprünglich mit Windows 10 geplant

Das Surface Duo wurde vor wenigen Tagen in den USA auf den Markt ge­bracht. Eine neue Firmware-Version lässt nun darauf schließen, dass auf dem Dual-Screen-Gerät ursprünglich kein Android zum Einsatz kommen sollte. Stattdessen wurde damals mit einer Windows-Version geplant.

Hardware wohl identisch mit Andromeda

Panos Panay

Bevor das Surface Duo angekündigt wurde, hatte Microsoft an einem mobilen Surface-Gerät, das unter dem Namen "Andromeda" bekannt wurde, gearbeitet. Das sogenannte "Surface Phone" wurde mit einer angepassten Version von Windows 10, die unter der Bezeichnung "Andromeda OS" geführt wurde, erwartet. Panos Panay hat gegenüber The Verge erklärt, dass es sich beim angeblich eingestellten Projekt Andromeda nicht um die gleiche Hardware und damit nicht um ein direktes Vorgänger-Modell des Surface Duo gehandelt hat.Doch das scheint nicht die komplette Wahrheit zu sein. Wie WindowsLatest berichtet, lassen schon ältere Berichte darauf schließen, dass es sich beim eingestellten Projekt Andromeda und dem Surface Duo um identische Hardware han­delt und lediglich der Formfaktor sowie die Ka­me­ra nachträglich geändert wurden.Eine vor kur­zem veröffentlichte Firmware für das Surface Duo besitzt ein Zertifikat, welches bereits im Jahr 2017 signiert wurde und die Bezeichnung "Microsoft Andromeda Attestation PCA 2017" trägt. Außerdem enthält die Firmware eine Hypervisor Firmware Partition (HYP), die auf die Ausführung einer Windows-Version ausgelegt ist. Das deutet darauf hin, dass das Surface Duo tatsächlich eine Weiterentwicklung von Projekt Andromeda ist und auf dem Ge­rät ursprünglich Windows 10 ausgeführt wurde.Obwohl es natürlich unwahrscheinlich ist, dass die Redmonder ihr eigenes Betriebssystem am Ende doch noch für das Surface Duo bereitstellen, wäre es denkbar, dass Hobby-Ent­wick­ler die ARM-Version von Windows 10 auf das Dual-Screen-Smartphone bringen. Mi­cro­soft hatte schon im Vorfeld betont, dass der Bootloader des Geräts entsperrt sein wird. Der­ar­ti­ge Versuche hatte es in der Vergangenheit bereits in Kombination mit dem Lumia 950 (XL) ge­ge­ben. Das Gerät war ursprünglich mit der mobilen Version von Windows 10 ausgestattet.