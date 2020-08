Nvidia GeForce Now: Cloud-Gaming startet auf Chromebooks durch

Der Spiele-Streaming-Dienst Nvidia GeForce Now erweitert seine Funk­tio­nen und steht ab sofort auch für Chromebooks mit Google ChromeOS zur Verfügung. Damit schwimmt der Konzern auf der "Back to School"-Welle mit und ist auf allen Plattformen abseits von Apple iOS vertreten.

Spiele können direkt von Steam, Epic Games und Co. importiert werden

Nvidia

Die Unterstützung von Chromebooks wurde seitens Nvidia bereits im Vorfeld angedeutet, jetzt steht die passende Beta-Phase für die günstigen Laptops mit ChromeOS bereit. Vor allem bei Schülern und Studenten in den USA sind die eher leistungsschwachen Notebooks beliebt. GeForce Now ist zudem für Windows, MacOS, Android-Smartphones sowie -Tablets verfügbar und muss aufgrund der aktuellen App-Store-Richtlinien lediglich iPhones und iPads fernbleiben. Vor selbigem Problem stehen auch die Konkurrenten Google Stadia und Mi­cro­soft xCloud. Nur der virtuelle Gaming-PC Shadow vom französischen Unternehmen Blade kann effektiv unter iOS und iPadOS genutzt werden.Abseits von Shadow bietet Nvidia GeForce Now nun auch für Chromebooks den Vorteil, über 650 Spiele bereitzustellen, die vom Nutzer selbst aus bekannten Bibliotheken wie Steam, Ubi­soft Uplay oder dem Epic Games Store importiert werden. Nicht alle Publisher sind mit dem Konzept von Nvidia einverstanden und zogen kurzerhand ihre Spiele aus dem Cloud-Gaming-Portfolio zurück . Dazu zählen viele Titeln von Microsoft , Codemasters, Warner Bros., Ac­ti­vi­sion Blizzard, 2K Games und Bethesda. Trotz diesem Boykott, der vor allem finanzieller Natur ist, wächst die Spiele-Kompatibilität von GeForce Now weiter.Preislich schlägt der Spiele-Streaming-Dienst von Nvidia mit monatlich 5,49 Euro zu Buche. Der Gründer-Zugang bietet einen bevorzugten Zugriff, längere Spiele-Sessions und Ray­tra­cing-Funktionen (RTX). Parallel dazu wird ein kostenloser Account angeboten, der jedoch möglicherweise mit Wartezeiten vor dem Spielstart und einer maximalen Länge von einer Stunde pro Sitzung begrenzt ist. Wer sich nach dem Prepaid-Prinzip für sechs Monate an Nvidia GeForce Now bindet, erhält aktuell neben der Gründer-Mitgliedschaft den Battle Pass-Token für die erste Season des Spiels Hyper Scape und ein In-Game-Content-Paket.