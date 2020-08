Apple knackt Rekord: Börsenwert steigt auf zwei Billionen Dollar

Gerade einmal zwei Jahre, nach dem Apple als erstes US-Unternehmen den Börsenwert von einer Billion Dollar überschritten hat, hat der Konzern jetzt die 2-Billionen-Dollar-Marke durchbrochen. Für kurze Zeit war Apple dank steigender Aktien über zwei Billionen Dollar wert.

Apple ist nicht das erste so wertvolle Unternehmen

Weitere Steigerung erwartet

Diese Verdopplung in so kurzer Zeit kommt natürlich überhaupt nicht überraschend. Der iPhone-Hersteller feiert ein Rekord-Quartal nach dem anderen, und kann selbst dann noch den Aktienwert steigern, wenn die Prognosen der Analysten nicht erreicht werden. Mit dem heutigen Aktienplus auf zwischen zeitlich 467,97 Dollar je Aktie erreichte Apple schon kurzfristig die Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar. Im August 2018 hatte Apple erstmals die Marke von einer Billion Dollar überschritten.Apple ist übrigens rein "technisch gesehen" wie das Online-Magazin VentureBeat recherchiert hat, das zweite Unternehmen, das die 2 Billionen-Dollar-Grenze erreicht hat. Ende vergangenen Jahres hatte die Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) den Wert ebenfalls kurzfristig erreicht, nach dem die Preise für fossile Brennstoffen aufgrund der Nachfrage gestiegen waren. Sinkende Ölpreise und der Effekt durch die Coronakrise haben den Wert von Saudi Aramco aber wieder auf etwa 1,8 Billionen Dollar schrumpfen lassen.Bei Apple gab es hingegen trotz der weltweiten Pandemie in den vergangenen zwei Quartalen einen ordentlichen Umsatzplus. Analysten erwarten, dass sich das auch in der nächsten Zeit so weiterentwickelt wird. Dazu wird dann auch die kommende iPhone-Generation beitragen, außerdem hat der Konzern vielversprechende Pläne für Apple TV+ und allen anderen Streaming-Angeboten, sowie mit dem Umstieg auf ARM-Prozessoren beim Mac. Es dürfte also nicht lang dauern, bis Apple auf Dauer die 2-Billionen-Dollar-Marke überschreitet.Apple hat außerdem angekündigt, seine Aktien im Verhältnis 1:4 zu splitten. Bei der jüngsten Bekanntgabe der Quartalzahlen hieß es, dass der Aktiensplitt für den 31. August 2020 geplant sei.