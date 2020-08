Microsoft Surface Duo: Endlich liegen die technischen Details vor

Microsoft lässt heute nach Monaten das Surface Duo in kleinen Schritten starten. In ganz ganz kleinen Schritten. Zig Teaser und einen sinnlosen Blog-Eintrag später, liegen nun endlich die vollständigen technischen Daten zum ersten Android-Smartphone des Softwarekonzerns vor.

Doppelte Displays mit zwei Mal so viel Rand

Speicher optional bis 256 GB

Ein großer und ein kleiner Akku

Teures Nicht-Smartphone der ersten Generation

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 855

RAM: 6 GB

Speicher: 128 oder 256 GB

Display: Zwei 5,6 Zoll große AMOLED-Displays, Abdeckung aus Corning Gorilla Glas; Seitenverhältnis 4:3 mit einer Auflösung von je 1.800 mal 1.350 Pixel (401 ppi). Aufgeklappt entsteht ein 8,1-Zoll-Display mit 2.700 mal 1.800 Pixel (Seitenverhältnis 3:2). 100% Abdeckung des sRGB und DCI-P3 Farbspektrums

Betriebssystem: Android 10 (Android 11 Upgrade angekündigt)

WiFi-5 802.11ac (2.4/5GHz)

Bluetooth 5.0

Nano SIM + eSIM

Kamera: 11 Megapixel, Blende 2.0, PDAF-Autofokus, 7x Zoom, maximale Videoauflösung 4K 60 FPS, elektronische Bildstabilisierung, 84° Sichtfeld

Anschlüsse: 1 x USB-C 3.1

Fingerabdruckleser am Gehäuserand

Zwei Mikrofone mit integrierter Geräusch- und Echo-Unterdrückung

FDD-LTE Bänder: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,19 20,25,26,28,29,30,66

TD-LTE Bänder: 38,39,40,41,46

Akku: 3.577 mAh

Akkulaufzeit: 15,5 Stunden Video-Playback, 10 Tage Standby, 27 Stunden Sprechzeit

Netzteil: 18W, Fast Charging

Maße geöffnet: 145.2mm x 186.9mm x 4.8mm

Maße geschlossen: 145.2mm x 93.3mm x 9.9mm

Gewicht: 250 Gramm

Wir wollen hier die Software ausdrücklich außen vor lassen, auch wenn es sich um eine angepasste Version von Android 10 mit diversen Dreingaben und Modifikationen auf Seiten von Microsoft handelt. Stattdessen soll es darum gehen, was Microsoft den Kunden für 1399 US-Dollar ab dem 10. September zur Vorbestellung anbieten will.Aus dieser Sicht lohnt sich der Kauf nämlich kaum, so dass man fast schon froh sein kann, dass Microsoft Surface Duo zunächst nicht in Deutschland verkauft. So erklärte man heute gegenüber US-Medien, dass man sich bei dem Gerät zunächst auf die USA konzentriere und derzeit noch keine Pläne für einen internationalen Launch zu vermelden habe.Das auffälligste am Surface Duo, das von Microsoft ausdrücklich nicht als Smartphone bezeichnet wird, obwohl es eines ist, sind die beiden 5,6 Zoll großen AMOLED-Displays, die mit 1800x1350 Pixeln im 4:3-Format gehalten sind. Zusammen genommen ergibt sich eine Bildschirm-Diagonale von 8,1 Zoll mit 2700x1800 Pixeln im 3:2-Format, wobei zu bedenken ist, dass die beiden Displays mit einem 360°-Scharnier zusammengehalten werden.Unter der Haube steckt der Qualcomm Snapdragon 855 Octacore-SoC aus dem letzten Jahr - und zwar die ältere Version, die mit etwas geringerem Takt als das Plus-Modell in den Flaggschiff-Smartphones des Frühjahrs 2019 zum Einsatz kam. Zwar funkt der ehemalige High-End-SoC per Gigabit-LTE, ac-WLAN und Bluetooth 5.0, auf NFC und 5G-Unterstützung muss man im Surface Duo aber verzichten.Ähnlich zurückhaltend geht es auch beim Arbeitsspeicher zu, denn dieser ist mit sechs Gigabyte zwar ausreichend aber nicht übermäßig groß dimensioniert. Der interne Flash-Speicher des Surface Duo ist 128 oder 256 GB groß und per UFS 3.0 angebunden, kann aber nicht mit einem MicroSD-Kartenslot erweitert werden.Die Kamera des Surface Duo ist ebenfalls nicht überragend. Andere Hersteller verbauen gern fünf oder sechs Kameras mit bis zu 108 Megapixeln in ihren Top-Smartphones, in Microsofts Nicht-Smartphone steckt jedoch nur ein einzelner 11-Megapixel-Sensor mit einer F/2.0-Blende, Phase Detection Autofokus und einem 84 Grad breiten Sichtfeld, der ohne einen optischen Bildstabilisator auskommen muss. 4K-Videos sind damit mit maximal 60 Bildern pro Sekunde möglich.Ein weiterer Kritikpunkt sind in den ersten Reaktionen der Öffentlichkeit die Akkukapazität, die Energieversorgung und der Verzicht auf Stereolautsprecher. Microsoft verbaut jeweils einen großen und einen kleinen Akku in den beiden Hälften des Surface Duo, wobei sich wegen der geringen Bauhöhe trotz der insgesamt relativ großen Fläche des Dual-Screen Hybrid-Tablets eine Gesamtkapazität von "nur" 3577mAh ergibt. Damit soll das Duo bis zu 10 Stunden Standby-Dauer und rund 15,5 Stunden Videowiedergabe erreichen können.Der Akku wird jedoch nur mit maximal 18 Watt geladen geladen, wobei auch keine Möglichkeit zum Wireless-Charging geboten wird. Darüber hinaus enttäuscht das Surface Duo mit nur einem Lautsprecher, selbst wenn die zweifelsohne relativ breiten Ränder ober- und unterhalb der beiden Displays zumindest auf den ersten Blick genügend Raum bieten würden.Mit 250 Gramm Gesamtgewicht ist das Surface Duo für ein "Smartphone" mit zwei Displays relativ leicht. Offiziell bleibt das neue Hybrid-Gerät von Microsoft den USA vorbehalten, wobei noch keinerlei Angaben für eine Einführung in Europa oder Deutschland gemacht wurden. Günstig ist das Gerät mit den erwähnten 1399 Dollar offizieller Preisempfehlung bei weitem nicht, auch wenn das Gehäuse aus Glas und Magnesium gefertigt ist.