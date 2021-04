Surface Duo: Neues Update lässt Apps schneller starten und schließen

Microsoft hat für das seit Kurzem auch in Deutschland erhältliche Surface Duo ein weiteres Android-Update veröffentlicht: Die neue Version für das Surface Duo bringt laut den Release Notes Verbesserungen der Be­nut­zer­oberfläche und bei der Reaktionsgeschwindigkeit mit sich.

Neue Version 2021.314.93

Changelog für das Surface Duo: Android Security-Patch April 2021.

Verbessert die Gerätestabilität und die Stabilität der Benutzeroberfläche.

Verbessert die Geräteleistung beim Öffnen und Schließen von Apps, beim Zugriff auf Ihre letzten Apps oder beim Wischen nach oben, um alle Ihre Apps anzuzeigen.

Behebt das Szenario, in dem das Hintergrundbild nach dem Entsperren von Surface Duo nicht angezeigt wurde.

Behebt das Szenario, in dem ein Benachrichtigungs-Badge über einer laufenden App angezeigt wird und dazu führt, dass der Bildschirm schwarz wird.

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Das berichtet das Online-Magazin ON MSFT . Da es sicherheitsrelevante Änderungen enthält, wird das Update allen Duo-Besitzern dringend empfohlen. Das Update enthält neben dem April Sicherheits-Patch für Android 10 einige spezielle Änderungen für das Surface Duo. Dazu gehören auch Fehlerbehebungen und Optimierungen. Google hat das Update Anfang des Monats gestartet und nun ist auch Microsoft schon dabei, ein angepasstes Update an die Besitzer des Surface Duo herauszugeben.Das Update vom April 2021 soll nun dazu beitragen, dass Apps schneller starten. Die neue Version enthält zudem noch eine Reihe von Fehlerbehebungen und Stabilitäts­ver­besserungen, die nicht näher genannt wurden. Dem Changelog zufolge wurde das Surface Duo auf die Version 2021.314.93 aktualisiert. Die Inhaltsangabe ist verhältnismäßig kurz. Übrigens: Das Surface Duo mit seinen zwei Displays soll in Kürze bereits das Update auf Android 11 erhalten. Wann genau ist aber derzeit noch nicht bekannt.