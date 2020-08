Stiftung Warentest: Diese neue Laserdrucker sind Kaufempfehlungen

Die Stiftung Warentest hat nach dem großen Drucker-Test vor einigen Wochen noch einmal nachgelegt und neue Modelle ausprobiert. Die Ergebnisse sind jetzt online in der Datenbank zu finden. Wir verraten euch die neuen Testsieger.

Canon überzeugt bei den Laserdruckern

Einen Drucker hat eigentlich jeder zuhause, nur die Ansprüche an die Funktionen eines solchen Geräts sind sehr unterschiedlich. Entsprechend groß und unübersichtlich ist der Markt, doch wer sich einen schnellen Überblick über gute und empfehlenswerte Drucker verschaffen will, kann das bei Test.de machen. Die Stiftung Warentest hat jetzt zwölf neue Laserdrucker ausprobiert, die in letzter Zeit neu in Deutschland auf den Markt gekommen sind. Damit vergleichen die Warentester nun über 160 Tinten­strahl­drucker, Laser­drucker oder Multi­funk­tions­drucker mit Scanner-, Kopierer- und Fax-Funk­tion. Nicht ganz 100 Geräte aus dem Vergleich sind derzeit auch im Handel verfügbar. Bei den Neuzugängen handelt es sich um fünf reine Drucker und sieben Kombigeräte mit Scan- und Kopier­funk­tion.Am besten abgeschnitten hat bei den Neuzugängen jetzt der Canon i-Sensys MF643Cdw als Multi­funk­tions­drucker (Note 2,8). Pluspunkte sammelte er beim Scannen und bei der Vielseitigkeit, nur befriedigend wurden dagegen weitere Punkte wie Drucken, Kopieren und Tinten- oder Toner­kosten bewertet. Dennoch ist der MF643Cdw der aktuell beste Multi­funk­tions-Laser­drucker laut den Testern, also nicht nur der Platz 1 unter den neu hinzugekommenen Geräten.Bei den einfachen Geräten nur mit Druckfunktion schnitt der Canon i-Sensys LBP623Cdw m besten ab und hat auch eine gute Bewertung mit der Gesamtnote 2,4.Übrigens: Die Stiftung Warentest führt eine umfangreiche Datenbank für die Test­ergeb­nisse für alle von ihnen geprüften Drucker und Multi­funk­tions­geräte seit 2013. Aktuell findet man so über 160 Drucker im Vergleich hinter der Paywall. Wer schon in etwa weiß, was er anschaffen möchte (System, Preisgrenze), findet dort einen guten Überblick. Ansonsten gibt es in dem dazugehörigen Übersichtsartikel auch Tipps für die Anschaffung und eine Kaufberatung.