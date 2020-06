Epson EcoTank: Günstige WLAN-Drucker fürs moderne Home-Office

Mit dem Epson EcoTank ET-2721 gehören Tintenpatronen der Ver­gan­gen­heit an. Der WLAN-Drucker mit 3-in-1-Funktion senkt mit seinen mo­der­nen Tanks die Tintenkosten um bis zu 90 Prozent und ist jetzt im Online-Shop von Saturn besonders günstig erhältlich. (Anzeige)

Sparsamer WLAN-Drucker für den Einsatz im Home-Office

Flexibel einsetzbar und günstige Tintenpreise

Epson

In den letzten Wochen wurde das Home-Office in vielen Unternehmen zum zentralen Ar­beits­platz und auch in naher Zukunft dürften die eigenen vier Wände als Alternative zum Büro her­halten. Spätestens jetzt wird es also Zeit für ein technisches Upgrade, zum Beispiel mit dem Epson EcoTank ET-2721 . Der aktuell stark reduzierte Multifunktionsdrucker arbeitet kom­plett ohne Patronen. Stattdessen kommen moderne Tintentanks zum Einsatz, die selbst nachgefüllt werden können. Und das Beste: Im Lieferumfang befinden sich Nachfüllflaschen, die durchschnittlich mehr als 85 Tintenpatronen vergleichbarer Drucker ersetzen.Doch der Epson EcoTank ET-2721 verspricht somit nicht nur eine Senkung der Tintenkosten um bis zu 90 Prozent, er hat auch technisch einiges zu bieten. Der bei Saturn für nur 219 Euro verfügbare Tintenstrahldrucker zeigt sich mit einer klassischen 3-in-1-Funktionalität - Drucken, Scannen, Kopieren. Er ist schnell: Pro Minute können 33 Seiten in Schwarz­weiß oder 15 Seiten in Farbe gedruckt werden und auch das Scannen ist nach 11 bis 28 Sekunden abgeschlossen. Dabei ist ein rahmenloser Druck in gängigen Formaten von DIN A4 bis hin zum DIN C6-Umschlag möglich.Der Epson EcoTank ET-2721 ist kompatibel mit nahezu allen Apple macOS- und Microsoft Windows-Betriebssystemen. Zu einer Besonderheit zählt, dass er zudem als WLAN-Drucker fungiert und somit nicht zwangsweise per USB mit dem PC oder Notebook verbunden werden muss. Hierbei werden nicht nur Epsons eigene Connect-Funktionen wie iPrint, Email Print & Co. zum Drucken herangezogen, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, den Epson-Drucker per Apple AirPrint oder Google Cloud Print anzusteuern. Praktisch: Das funktioniert sogar von unterwegs, ohne dass sich das Gerät im gleichen Netzwerk befindet.Nicht nur dass der Epson EcoTank ET-2721 derzeit als Teil des Saturn-Prospekts im Online-Shop für günstige 219 Euro versandkostenfrei über die virtuelle Ladentheke geht, auch das Zubehör kann sich vom Preis wirklich sehen lassen. Ab Werk können mit den mitgelieferten Tintenbehältern bis zu 6500 Seiten gedruckt werden. Die nach Verbrauch kaufbaren, vier­far­bi­gen Nachfüllbehälter kosten im Komplettpaket weniger als 40 Euro und ermöglichen den Druck von bis zu 7500 weiteren Seiten. Alternativ entscheidet man sich für das EcoTank Unlimited Printing-Abo. Für 40 Euro erhält man dabei eine Tintenbehälter-Flatrate für zwei Jahre - egal wie viel man druckt.