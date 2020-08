Xiaomi Mi 10 Ultra: 120x Zoom, 120 Hz Display, 120 Watt Schnellladen

Unter dem Namen Mi 10 Ultra hat Xiaomi heute ein neues Flaggschiff-Modell vorgestellt. Zu den technischen Highlights zählen 120-facher Zoom, ein Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und 10-Bit-Farbtiefe sowie eine ausgereifte Schnellladetechnik mit bis zu 120 Watt.

Mi 10 Ultra soll "revolutionäre" neue Technik mitbringen

Schnelles Laden, schnelles Display

Technische Daten zum Xiaomi Mi 10 Ultra Display 6.67″ OLED TrueColor Curved Display, FHD+, Seitenverhältnis 19.5:9, 120 Hz Prozessor, GPU Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 Speicher 8/12/16 GB LPDDR5, 128/256/512 GB UFS 3.1 Hauptkamera 48 MP Hauptsensor f/1.85, 20 MP Ultra-Weitwinkel, 12MP Portrait Frontkamera 20MP 1.8mm In-Display Kamera-Features OIS, 120x Digital Zoom, 8K 24fps Video, 960fps Marco Slow-Motion Video Verbindungen LTE, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Typ C, IR-Blaster Akku 4500 mAh, nicht wechselbar, Schnellladen mit bis zu 120 W Weitere Features In-Screen Fingerabdruck-Scanner, Stereo-Lautsprecher, MIUI 12 auf Basis von Android 10 Preis Umgerechnet ab 650 Euro

Mit Superlativen halten sich Smartphone-Hersteller bei der Vorstellung ihrer Modelle eher nicht zurück. Xiaomi betont, dass in dem neuen Vorzeigemodell Mi 10 Ultra zehn Jahre Innovationen zusammengeflossen seien. Ein besonderes Augenmerk legt der Hersteller dabei auf die Kamera-Funktionen. Zum Einsatz kommt hier unter anderem ein speziell von Sony angefertigter 48MP-Sensor für die Hauptkamera, der eine Pixelgröße von bis zu 1,2μm aufweist, der mit sogenannter "4-in-1-Pixel-Binning"-Technik aber auf 2,4μm erweitert werden kann - so sollen noch bessere Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen möglich werden. Zur weiteren Kamera-Ausrüstung zählen außerdem das Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 20MP-Sensor und ein Porträtobjektiv mit 12MP-Sensor.Auch beim Schnellladen will Xiaomi mit seinem neuen Flaggschiff Spitzenwerte bieten. Dank "Mi Turbo Charge" unterstützt das Gerät 120 Watt Aufladen über Kabel - es ist laut dem Unternehmen das erste "massenproduziertes Smartphone" mit dieser Technik. Mit dem standardmäßigen 120 W-Netzteil kann das Gerät in 5 Minuten auf 41 % aufgeladen werden, in 23 Minuten sind 100 % erreicht. Außerdem werden auch 50 Watt drahtloses Aufladen und 10 Watt drahtloses Reverse-Charging unterstützt. "Das Telefon verwendet den allerersten in Serie produzierten graphenbasierten Li-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 4.500 mAh", so das Unternehmen.Ein Ausrufezeichen setzte das Unternehmen dann auch noch hinter das verbaute OLED-Display, das mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und 240 Hz Abtastrate eine besonders weiche Darstellung und Eingabe-Reaktion bieten soll. Dazu kommen mit 800 Nits und 10-Bit-Farbtiefe gute Werte bei Helligkeit und Farbdarstellung. Im Anschluss findet ihr die wichtigsten Leistungsdaten in einer übersichtlichen Tabelle. Der Verkaufsstart des Mi 10 Ultra erfolgt am 16. August in China für umgerechnet ab 650 Euro. Für Europa liegen noch keine Informationen zu einem Launch vor.