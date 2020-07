Xiaomi: Zertifizierung zum neuen 120W-Schnellladegerät aufgetaucht

Bereits seit einiger Zeit kursiert im Internet das Gerücht, dass Xiaomi ein 120-Watt-Ladegerät auf den Markt bringen möchte. Nun wurde das Gerät von einer chinesischen Zulassungsbehörde zertifiziert. Der 120W-Charger könnte demnächst aktuellen Flaggschiff-Modellen beigelegt werden.

Aufladen in lediglich 15 Minuten möglich

Xiaomi

Wie Mysmartprice berichtet, wurde der neue 120-Watt-Charger mit dem China Compulsory Certificate (3C) zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass Xiaomi momentan wirklich einen 120W-Fast-Charger entwickelt. Die 120 Watt werden mit einer Spannung von 20 Volt und einer Stromstärke von 20 Ampere erreicht. Das Zertifikat wurde am 28. Juni ausgestellt.Mit dem 150W-Fast-Charger wäre es theo­re­tisch möglich, einen 4000 mAh großen Akku in weniger als 15 Minuten aufzuladen. In der Pra­xis dürfte allerdings etwas mehr Zeit be­nö­tigt werden. Um Schäden am Akku zu ver­mei­den, wird die Ladegeschwindigkeit verlangsamt, so­bald sich die Kapazität einem bestimmten Wert annähert. Wie schnell ein Smartphone mit dem 120W-Adapter später tatsächlich auf­ge­la­den werden kann, ist noch nicht bekannt.Bisher bleibt noch unklar, welche kommenden Smartphones mit dem neuen Schnellladegerät ausgestattet werden. Es gilt als wahr­schein­lich, dass das nächste Flaggschiff der Mi Mix-Reihe mit dem 120W-Fast-Charge-Adapter aus­ge­rüs­tet sein wird. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bis jetzt aber noch nicht.