Es geht richtig los: Sonys Backend-Partner starten mit PS5-Lieferungen

Es wird noch ein bisschen dauern, bis die PlayStation 5 das erste Mal an­geschaltet werden kann, jetzt ist die Next-Gen-Konsole von Sony aber ein deutliches Stück näher an die Wohnzimmer der zukünftigen Besitzer herangerückt. Sonys Partner beginnen mit der Auslieferung.

Der Handel wird über die kommenden Wochen seine Lager füllen

Große Erwartungen in Sachen Stückzahl

Alle Infos zu Konsolen, Spielen & Gerüchten

LetsGoDigital / Snoreyn

Die Entwicklung der Hardware der PlayStation 5 ist schon seit einer ganzen Weile abge­schlossen, auch die nötigen Zertifizierungsprozesse hat die Konsole schon durchlaufen. Bei Sony stehen also alle Ampeln auf grün für einen Launch im vierten Quartal - auch wenn bis jetzt noch nicht bekannt ist, wann und für wie viel Geld die PS5 den Besitzer wechseln wird. Jetzt geht es aber ein großes Stück weiter Richtung Launch.Wie die Hardwaretimes berichtet, haben Sonys Backend-Partner - also die Unternehmen, die sich um Fertigung und Business-Logistik rund um die PlayStation 5 kümmern - damit begonnen, die ersten Konsolen an die weltweiten Vertriebspartner auszuliefern. ASE (Advanced Semiconductor Engineering) aus Taiwan ist einer der wichtigsten Partner Sonys in diesem Bereich und soll vor kurzem den Versand der Verkaufs-Versionen der Konsole aufgenommen haben. Auch Greatek Electronics, ebenfalls ansässig in Taiwan, soll erste PS5-Lieferungen vorgenommen haben."Wie aus den Quellen hervorgeht, wird die erste Charge von Einheiten noch in diesem Monat an Vertriebspartner weltweit ausgeliefert, mit einem stetigen Anstieg in den kommenden Monaten", berichtet die Hardwaretimes unter Berufung auf Brancheninsider.Sony rechnet nach aktuellen Berichten damit, alleine im vierten Quartal 2020 rund 10 Millionen Einheiten an Handelspartner auszu­liefern. Bei dieser hohen Stückzahl muss die Auslieferung an die Partner natürlich möglichst früh beginnen, damit diese zum Verkaufsstart auch wirklich in den Handel gehen können. Man darf sehr gespannt sein, wie es um die Verfügbarkeit zum Launch bestellt sein wird.