Sky Q bekommt UHD-HDR, neue Apps und smarte Bedien-Funktionen

Schon Anfang Juli hatte Sky angekündigt, eine Reihe von Verbes­ser­ungen für Sky Q zu veröffentlichen. Nun kommen weitere Features dazu - vor allem arbeitet Sky jetzt an der Bildqualität und an neuen, smarten Extras.

"Was hab‘ ich verpasst?"-Funktion

Die Sky Q Sprachsteuerung

Alle Abo-Traife und Co. in der Übersicht

Sky

Sky Q-Kunden bekommen nach dem erst vor kurzem gestarteten großen Update mit vielen Verbesserungen wie einer neuen Bedienoberfläche und personalisierten Empfehlungen schon bald noch mehr Änderungen. Dazu gehört nun endlich auch eine weiter verbesserte Bild­qualität - Sky verspricht dabei mehr Inhalte in Ultra-HD. Zudem soll die Bundesliga künftig auch in HDR zu empfangen sein. Laut Sky werden im Fußball-Bundesliga-Paket mit UHD-Option ab September insgesamt 68 Fußball-Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 live in Ultra-HD zu sehen sein. Das sind rund doppelt so viele wie bisher.Zudem startet mit der "Was hab‘ ich verpasst?"-Funktion das Abspielen von Schlüssel­momenten wie Tore, Torchancen oder Freistöße während der Liveübertragung. Mit einer Bild-in-Bild-Funktion kann man dabei sowohl das Live-Bild als auch die wiederholten Szenen anschauen. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q dann nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.Sky Q bekommt jetzt eine neue, überarbeitete Sprachsteuerung, mit der man nun bequemer Programme finden kann. Dazu soll die Funktion deutlich smarter und intuitiver werden. Nutzer können nicht nur direkt nach Sendern, Apps, Serien, Filmen und Schauspielern fragen, sondern zum Beispiel über Themen und Genres ("Musik", Action", "Nachrichten" oder "Krimi") Suchen starten. Smarte Features zur personalisierten Vorschlagfunktion gibt es auch: "Was soll ich schauen?" Nennt künftig dann maßgeschneiderte Antworten, basierend auf der Historie.Sky plant zudem, neue Apps mit aufzunehmen. Den Anfang macht das Casual-Gaming-Portal Play.Works. Über die Sky Q-Fernbedienung kann man dann beispielswiese "Tetris", "Crossy Road" oder "Doodle Jump" spielen. Die Disney+ App-Integration wird übrigens erst im April 2021 starten.