The Last of Us: HBO setzt den PlayStation-Hit als Fernsehserie um

Spielverfilmungen sind im Kino alles andere als eine Erfolgsgeschichte, auch wenn es zuletzt Filme gegeben hat, die sich gut bis sehr gut ge­schlagen haben. Im Fernsehen sieht es sogar noch besser aus, so konnte Netflix mit der Umsetzung von The Witcher einen Riesenhit landen.

Postapokalyptische und emotionale Story

blog.us.playstation.com

Kinofilme mit Videospielfiguren oder -inhalten waren viele Jahre und Jahrzehnte eher zum Fremdschämen, eine überzeugende Umsetzung musste man mit der Lupe suchen. Zuletzt konnten aber Pokémon Meisterdetektiv Pikachu und der Sonic-Film den Fluch brechen. Noch besser erging es wie erwähnt Netflix mit The Witcher, denn die Serie konnte einen regelrechten Hype auslösen.Das Branchenmedium The Hollywood Reporter konnte nun in Erfahrung bringen, dass das Beispiel The Witcher Schule macht. Denn HBO hat sich einen ähnlich erwachsenen Stoff geschnappt, nämlich das PlayStation-exklusive Spiel The Last of Us von Sony und Naughty Dog.Und wer das ursprünglich für die PlayStation 3 erschienene Spiel kennt, der wird vermutlich wissen, dass das Serien-Potenzial tatsächlich groß ist. Denn The Last of Us erzählt die Geschichte eines Schmugglers namens Joel, der angeheuert wird, ein Mädchen namens Ellie aus einer Zombie-infizierten Zone hinauszubegleiten. Dabei spielt nicht nur Action eine Rolle, sondern auch die emotionale Beziehung der beiden Hauptfiguren.Anlass zur Zuversicht gibt auch die Wahl der Macher: Denn hauptverantwortlich ist Craig Mazin, dieser hat zuvor die allseits gelobte Serie Chernobyl über das Atomunglück erschaffen. Neil Druckmann, der Autor und Kreativchef des Spiels, ist ebenfalls an Bord, er wird das Drehbuch übernehmen.Mazin sagte, dass er schon seit Jahren davon träumt, das "atemberaubende Kunstwerk" umzusetzen, er sei "geehrt", dass er das gemeinsam mit dem Kreativkopf des Spiels machen kann. Auch Druckmann streute dem Chernobyl-Macher Blumen, damit habe dieser ein "dichtes, spannendes und emotionales Meisterwerk geschaffen".