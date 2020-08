Raised by Wolves - Erster Trailer zur Scifi-Serie von Ridley Scott

Videos automatisch starten

In den USA startet demnächst die Science-Fiction-Serie Raised by Wolves beim Sender HBO Max. Dieser hat nun einen ersten Trailer veröffentlicht, der auf das bildgewaltige Drama einstimmen soll. Alien-Regisseur Ridley Scott ist an dem Projekt als ausführender Produzent beteiligt.



Die Idee zu Raised by Wolves stammt vom amerikanischen Drehbuchautor Aaron Guzikowski: Das Scifi-Drama erzählt die Geschichte von zwei Androiden namens "Father" (Abubakar Salim) und "Mother" (Amanda Collin), die nach der Zerstörung der Erde eine Gruppe Kinder auf einem fremden Planeten großziehen - dies gestaltet sich jedoch als alles andere als einfach, zumal religiöse Konflikte die Gemeinschaft zu zerschlagen drohen.



HBO Max zeigt Raised by Wolves ab dem 3. September 2020, in Deutschland feiert die Serie am 16. September ihre Premiere beim Pay-TV-Sender TNT Serie.