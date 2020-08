Neuigkeiten zur PlayStation 5: Sony plant gleich zwei Events im August

Seit der Vorstellung der PlayStation 5 und ersten Exklusiv-Titeln hat Sony Stillschweigen rund um seine Next-Gen-Konsole bewahrt. Im August darf man jetzt aber wieder Neuigkeiten erwarten, denn das Unternehmen hat gleich zwei Events geplant.

Die PS5 darf im August gleich bei zwei Events die Hauptrolle spielen

Kommen bald die Preise?

Die ersten neuen Nachrichten rund um die Playstation stehen dabei unmittelbar vor der Tür: Sony hat seinen nächsten State of Play-Stream angekündigt, der am Donnerstag, den 6. August, um 22 Uhr unserer Zeit starten wird. Das Unternehmen gibt an, dass das Event insgesamt 40 Minuten dauern wird, zügelt dabei laut Gamespot aber auch gleich die Erwartungen: Weder zu PS5-Exklusiv-Titeln noch zur Hardware oder dem Preis der PlayStation 5 werde es hier Neuigkeiten geben. Vielmehr will man sich auf noch anstehende PS4- sowie VR-Titel konzentrieren, auch bereits vorgestellte PS5-Spiele von Dritt-Entwicklern könnten einen Auftritt feiern.Damit richtet sich der Fokus für eventuelle An­kündigungen dieser Art auf zukünftige Events. Wie Bloomberg im Rahmen seiner Berichter­stattung rund um die Geschäftszahlen von Sony mitteilt, hat das Unternehmen für August noch einen weiteren Event geplant. Hier liegen aktuell noch keine Details zu den möglichen Inhalten vor, die man hier präsentieren will. "Ein Mitarbeiter der Sony PlayStation-Abteilung, der darum bat, nicht identifiziert zu werden, weil der Plan noch nicht öffentlich ist, sagte, dass Sonys nächste Ankündigung bezüglich der PlayStation 5 vorläufig für diesen Monat geplant ist", heißt es in dem Bericht.Sowohl Sony als auch Microsoft haben bisher noch nicht bekannt gegeben, was bei der Xbox Series X und den beiden PlayStation-5-Varianten auf dem Preisschild stehen wird. Gerüchte sprechen davon, dass Microsoft bei seinem ebenfalls für August geplanten Event die günstigere Variante, Codename Lockhart, vorstellen will. Man darf gespannt sein, ob eines der beiden Unternehmen seine Events in diesem Monat nutzt, um Preise zu nennen.