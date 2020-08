Nachfrage explodiert: 9000-Euro-Prämie für E-Autos zeigt Wirkung

Bisher waren E-Auto-Prämien in Deutschland nur zögerlich angenommen worden. Jetzt hat der Bund mit einer deutlichen Erhöhung offenbar den richtigen Anreiz gesetzt. Seit Einführung der Umweltprämie vor vier Jahren wurden nicht so viele Förderanträge gestellt.

Bund findet offenbar endlich passende Prämie für den Kaufanreiz

Ministerium hofft auf anhaltenden Trend

Nadine Dressler

Wie schafft man es, dass Kunden immer öfter zu E-Autos und Plug-in-Hybriden greifen? Seit 2016 versucht der Bund diese Frage zusammen mit der Autoindustrie mit dem Umweltbonus zu beantworten, mit dem der Staat und die Hersteller zu gleichen Teilen den Kauf solcher Fahrzeuge bezuschussen. Mit dem Paket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise war der Anteil des Bundes noch einmal verdoppelt worden. Wer ein E-Auto kauft, erhält so 9000 Euro Förderung - eine Summe, die viele Verbraucher offenbar als großen Anreiz sehen.Wie das Wirtschaftsministerium mitteilt , wurde mit 19.993 Förderanträgen im Juli ein neuer Höchstwert seit Einführung der Prämie erreicht. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 69.606 Anträge gestellt, der Vergleich zum Vorjahr zeigt damit eine satte Steigerung von 78,6 Prozent. "Die erhöhte Förderung gibt weiteren konjunkturellen Schwung zum richtigen Zeitpunkt. Unser Ziel ist es, dass der Aufschwung im Herbst deutlich an Fahrt gewinnt - die Rekordzahlen bei der Innovationsprämie zeigen, wie das geht", so Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.Das Ministerium betont, dass man jetzt auf einen anhaltenden Trend hofft, dabei soll auch das "einstufige Antragsverfahren" helfen, das es Bürgern leicht und effizient möglich machen soll, die Fördersumme einzufordern. "Wir sind zuversichtlich, dass die hohe Nachfrage weiter anhält", so Torsten Safarik, Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), bei dem die Anträge eingehen. Der Umweltbonus, vom Bund neuerdings als "Innovationsprämie" geführt, kann noch bis zum 31. Dezember 2021 bei der BAFA beantragt werden.