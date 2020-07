Warnungen blieben aus: Corona-Warn-App für Android macht Probleme

Probleme mit der Hin­ter­grund­ak­tua­li­sie­rung sollen dazu geführt haben, dass Millionen von Android-Smartphones die Benachrichtigungen der Corona-Warn-App nicht erhalten haben. Vor allem Geräte von Samsung und Huawei sollen betroffen gewesen sein. Jetzt hilft ein Update.

SAP

Knapp einen Monat nach dem Start der deutschen Corona-Warn-App werden Stimmen zu Fehlfunktionen laut, nach denen Covid-19-Warnungen auf den Smartphones vieler Android-Nutzer gänzlich ausblieben. Wie die Bild-Zeitung (Paywall) berichtet, soll es von Beginn an Probleme mit der Hintergrundaktualisierung vieler Modelle gegeben haben. Namentlich werden die beiden Hersteller Samsung und Huawei genannt. Sprecher des Entwicklers SAP und des Robert-Koch-Instituts bestätigten, dass der "automatische Abgleich im Hintergrund von einem Teil von Android-Smartphones unterbunden wurde."Grund dafür sollen die automatischen Stromsparmechanismen sein, welche Smartphones aktivieren, sobald die Corona-Warn-App geschlossen wird. Das Gesundheitsministerium ließ über die Nachrichtenagentur dpa verlauten , dass die Software jedoch "zu jeder Zeit" funk­tio­niert habe. Somit könnte man davon ausgehen, dass der Abgleich mit nahegelegenen Smart­phones via Bluetooth zwar aktiv war, Nutzer jedoch erst über einen möglichen Kontakt mit Corona-Patienten informiert worden, sobald die App erneut geöffnet wurde. Infektions-Be­nach­rich­ti­gun­gen seien bei vielen "gar nicht oder zu spät" eingetroffen.Während Experten die Schuld bei den Smart­phone-Herstellern suchen, schieben SAP, die Telekom und das Robert-Koch-Institut ein pas­sen­des Update der Corona-Warn-App (Ver­sion 1.1.1) nach, die das Problem beheben soll. In den Einstellungen der Software soll sich jetzt ein Schieberegler befinden, der eine priorisierte Hin­ter­grund­ak­ti­vi­tät zulassen und somit die Strom­spar­me­cha­nis­men der Android-Be­triebs­sys­teme umgehen wird. Die FAQ auf der of­fi­ziel­len Webseite der App wurden da­hin­ge­hend angepasst.Mehr als die Hälfte der 16 Millionen Nutzer dürften von dem Problem betroffen sein. Sie kön­nen die Aktualisierung seit Mittwoch über den Google Play Store anstoßen. Über Fehl­funk­tio­nen bei Besitzern von Apple iPhones mit iOS-Betriebssystem wurde bislang nicht berichtet. Lediglich die Beta des kommenden iOS 14 scheint sich mit der Corona-Warn-App noch nicht gänzlich zu verstehen.