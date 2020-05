Minecraft Dungeons: Der Launch-Trailer zum neuen Minecraft-Ableger

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Das erfolgreiche Klötzchen-Spiel Minecraft hat einen weiteren Ableger erhalten, der sich allerdings deutlich vom Hauptspiel unter­schei­det: Minecraft Dungeons orientiert sich nämlich vielmehr an klassischen Hack-and-Slay-Titeln wie Diablo und Co. Wie das aussieht, soll uns noch einmal der offizielle Launch-Trailer in Erinnerung rufen.Optisch behält nämlich auch Minecraft Dungeons den Grafikstil der Reihe bei und präsentiert sich so in einer recht einfachen und vergleichsweise detailarmen Grafik, die jedoch immer wieder durch verschiedene Effekte aufgefrischt wird. Im Spiel dürfen Spieler allein oder wahlweise zusammen mit bis zu drei Freunden abwechslungsreiche Dungeons erkunden und auf Schatzsuche gehen. Natürlich lauern an jeder Ecke Gefahren und Bossgegner.Vor dem Betreten der Verliese können die Charaktere umfassend individualisiert werden. Durch das Sammeln neuer Gegenstände lassen sich zudem immer wieder neue Waffen, Angriffe und Zauber freischalten. Minecraft Dungeon ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.