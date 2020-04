Minecraft mit Raytracing-Unterstützung startet diese Woche als Beta

Beta ist öffentlich, erfordert aber eine Top-GeForce-Grafikkarte

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ein gutes Jahrzehnt nach der "Erfindung" von Minecraft schafft es der Klötze-Dauerbrenner immer noch, Neues zu bieten, demnächst ist es sogar eine ziemlich große Neuerung. Genauer gesagt kommt Minecraft mit Raytracing-Unterstützung (RTX) schon bald, sehr bald, nämlich diese Woche.Das Mojang- bzw. Microsoft-Spiel Minecraft war in seiner ursprünglichen Form nicht unbedingt für seine aufwendige Grafik bekannt, im Gegenteil. Der Charme des Open-World-Sandbox-Spiels lag schon immer in seiner reduzierten Optik, doch natürlich gibt es auch diverse Verbesserungen wie Hires-Texturpakete und ähnliches.Am Donnerstag, den 16. April, bekommt Minecraft das vielleicht größte grafische Update seiner Geschichte: Denn an diesem Tag startet die Beta des Updates, das Raytracing-Effekte (RTX) mit sich bringt. Das bedeutet, dass das Spiel Lichteffekte, Reflexionen, Schatten und noch einiges mehr bieten wird.Im Video kann man sehen, wie Minecraft mit dieser Next-Gen-Technologie aussehen wird und das kann man sicherlich als beeindruckend bezeichnen. Die gute Nachricht ist: Die Beta ist öffentlich, jeder Minecraft für Windows 10-Besitzer, der will, kann daran teilnehmen. Die Schlechte: Man benötigt eine leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia, der Hersteller empfiehlt hierfür eine Geforce RTX 2060 oder höher. Es sollte aber theoretisch auch möglich sein, das RTX-Minecraft auch mit einer Turing-Karte zu nutzen, auch mit der Pascal-Reihe könnte man Glück haben. Besitzer einer AMD-GPU gucken indes in die Röhre, zumindest was Raytracing betrifft.Minecraft mit RTX wurde auch explizit gemeinsam mit Nvidia entwickelt, denn dabei handelt es sich nicht bloß um ein normales Update bzw. einen herkömmlichen Patch. Minecraft wurde dabei nicht nur um Raytracing erweitert, Microsoft und Nvidia versprechen auch einen signifikanten Performance-Schub, unter anderem dank des so genannten "Deep-Learning Super Sampling" (DLSS).