Minecraft Dungeons stürmt die Charts, entthront Animal Crossing

Als Minecraft-Entwickler Mojang vor eineinhalb Jahren Minecraft Dun­geons angekündigt hat, war die Skepsis einigermaßen groß. Ende Mai ist das Action-Rollenspiel veröffentlicht worden und konnte gleich die Chart­spitze erobern. Dabei konnte man sogar Animal Crossing überholen.

Minecraft mal Diablo plus Familienfreundlichkeit

Minecraft Dungeons kann man am besten als Diablo trifft Minecraft beschreiben, es ist eine Kombination, die man im Vorfeld durchaus mit einiger Skepsis sehen konnte. Das fertige Spiel ist jedoch ein Spielspaßgarant, der vor allem im kooperativen Modus sehr viel Laune macht. Und Mojang-Besitzer Microsoft kann sich auch über einen Riesenerfolg freuen, denn Minecraft Dungeons konnte die Spitzen der Charts erklimmen.Dass Minecraft Dungeons bei Microsoft selbst, also im Xbox Store, das bestverkaufte Spiel ist, ist natürlich wenig überraschend, hier konnte man Schwergewichte wie Call of Duty: Modern Warfare überholen. Erstaunlicher ist, dass das auch im eShop von Nintendo der Fall war (via Windows Central ).In den wichtigen Märkten USA und Großbritannien konnte sich das Action-Rollenspiel an die Spitze der Nintendo-Charts setzen. Mehr als das: Das Microsoft-Spiel konnte damit Animal Crossing: New Horizons auf die Plätze verweisen, die Lebenssimulation des japanischen Spielekonzerns hat zuletzt die Nummer-1-Position seit Anfang März ununterbrochen gehalten.Natürlich spielt es eine Rolle, dass Animal Crossing: New Horizons drei Monate ungebrochen an der Spitze lag, allerdings wäre kaum jemand überrascht gewesen, wenn das Insel-Spiel noch länger vorne liegt, schließlich haben Nintendo-Spiele stets eine lange "Halbwertszeit".Wer Minecraft Dungeons bereits gespielt hat, der wird sich über die gute Platzierung auch nicht wundern, schon gar nicht bei Nintendo. Denn das Action-RPG ist mit seiner Familienfreundlichkeit das nahezu perfekte Spiel für die Switch-Konsole.