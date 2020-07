WhatsApp: Das BKA liest fleißig mit, ganz ohne Staatstrojaner

Das Bundeskriminalamt soll laut Medienberichten schon seit Jahren in der Lage sein, bei WhatsApp mitzulesen - und zwar ohne den Einsatz von einem Staatstrojaner oder anderer Spähsoftware. Möglich soll das Whats­App selbst gemacht haben, wenn auch unbeabsichtigt.

Das berichtet die Tagesschau und verweist dabei auf Recherchen von WDR und BR. Kon­kret heißt es in dem Bericht, dass das BKA-Referat "Informationstechnische Über­wa­chung" verschlüsselte Chats in WhatsApp mitliest, und so Text-, Bild-, Video- und Sprach­nach­rich­ten auswerten könne. Der Bericht geht aber noch weiter: Auch die Kontakte der überwachten Person könnten so ermittelt werden. Möglich wird das durch die Web-Version von WhatsApp. Was das BKA tun soll ist ganz einfach: zunächst benötigt die Behörde direkten Zugriff auf das Smartphone ihrer Zielperson. Dann wird der Messenger einmal mit WhatsApp Web ver­bun­den und synchronisiert, im Anschluss können die Ermittler jederzeit auf die Chats der Person zugreifen.Da das BKA für den Sync-Vorgang aber das Handy benötigt, ist der Aufwand und die Mög­lich­keit, so eine Person zu überwachen äußerst hoch. Zum Einsatz sei die Methode aber dennoch schon gekommen, unter anderem im Fall einer Kontaktperson des Breitscheidplatz-At­ten­tä­ters Anis Amri. In den Ermittlungsunterlagen fanden die Reporter von WRD und BR auch den Hinweis zu der fragwürdigen Methode.Das BKA macht sich dabei zunutze, dass man seinen Account auch auf einem PC nutzen kann, verwendet also weder eine Sicherheitslücke, noch wird mit zusätzlicher Software gearbeitet. Das BKA wollte sich bisher auf Anfrage nicht dazu äußern. Man könne "zu technischen be­zie­hungs­wei­se operativen Ermittlungs­fä­hig­kei­ten (...) beispielsweise im Bereich der in­for­ma­tions­tech­ni­schen Überwachung, grundsätzlich keine detaillierten öffentlichen Auskünfte" erteilen.