WhatsApp: Störung in der letzten Nacht ging rund um die Welt

Wer in den letzten Stunden daran scheiterte, mit dem WhatsApp-Messenger Kontakt zu Freunden aufzunehmen, muss sich keineswegs um die eigenen Fähigkeiten sorgen. Der Dienst selbst war nahezu weltweit einer Störung unterlegen.

Am späten gestrigen Abend kam es plötzlich zu einer gehäuften Meldung von Problemen. Auf den gängigen Social Media-Plattformen berichteten User davon, dass sie keine neuen Nach­rich­ten empfangen konnten und auch ihre eigenen Mitteilungen nicht bei den Emp­fän­gern an­ka­men. Dies beschränkte sich nicht auf eine bestimmte Region, Berichte über die Störung kamen quasi aus aller Welt.Das ist insbesondere deshalb von Bedeutung, da WhatsApp die mit Abstand größte Mes­sen­ger-Plattform der Welt ist und über zwei Milliarden Nutzer verbindet. Laut einem Bericht der Kollegen von Neowin liefen auf der Plattform Downdetector binnen kürzester Zeit allein 71.000 Störungsmeldungen aus Großbritannien auf. Ähnlich sah es aber auch im Rest Europas, in den USA, Indien und Pakistan aus. Die deutsche Plattform AlleStörungen.de verzeichnete ebenfalls ein massives Peak an Fehlermeldungen durch die Nutzer.Der Grund für die Störung ist bisher nicht klar. Für gewöhnlich beschränken sich Probleme weitgehend auf bestimmte Regionen, da weltweit verschiedene Datenzentren zum Betrieb des Dienstes genutzt werden und die jeweiligen User auch hauptsächlich in ihrer jeweiligen Gegend miteinander kommunizieren. Der Versand von Mitteilungen auf andere Kontinente macht eher einen ziemlich geringen Teil des Nachrichtenaufkommens aus.Die Störung dauerte vergleichsweise kurz an. Man könnte daher vermuten, dass es sich lediglich um einen Konfigurations-Fehler handelte, der die Verteilung der Daten betraf und relativ schnell korrigiert werden konnte. Klarheit kann letztlich nur eine Stellungnahme des Mutterkonzerns Facebook bringen, die bisher noch aussteht.