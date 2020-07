Galaxy Buds Live: Geleakte Bilder zeigen Bohnen-Kopfhörer in Aktion

Nachdem bereits in der vergangenen Woche erste Bilder zu einer neuen Generation der Samsung Galaxy Buds durchgesickert sind, ist jetzt wei­te­res Marketing-Material zu den Ohrhörern aufgetaucht. Damit ist nun auch bestätigt, dass die Kopfhörer über Active Noise Cancelling verfügen.

Active Noise Cancelling nun bestätigt

Twitter/WalkingCat

Die Fotos zeigen, wie die Galaxy Buds Live in Aktion aussehen. Die Form der drahtlosen Kopf­hö­rer erinnert sehr an eine Bohne. Aus diesem Grund ist das neue Modell SM-R180 auch als "Bohnen-Kopfhörer" bekannt. Die Galaxy Buds Live sollen in einer schwarzen, einer wei­ßen und einer kupferfarbenen Variante erscheinen und mit 150 Dollar zu Buche schlagen.Aus einem vom Twitter-Nutzer "WalkingCat" veröffentlichten Promotions-Video geht au­ßer­dem hervor, dass die Galaxy Buds Live über Ac­ti­ve Noise Cancelling (ANC) verfügen werden. Im Clip wird mit den Sätzen "Halte den Lärm fern. Lass den Sound rein." geworben. Mit Hilfe von ANC ist es möglich, Fremdgeräusche zu unterdrücken und damit eine bessere Sound­qua­li­tät zu erzielen. Natürlich bleibt ab­zu­war­ten, wie gut sich die Bohnen-Ohrhörer schluss­end­lich in der Praxis schlagen können.Die Samsung Galaxy Buds Live könnten auf dem kommenden Unpacked-Event von Samsung vorgestellt werden. Das Event soll am 5. August stattfinden. Da der südkoreanische Elek­tro­nik-Hersteller dieses Jahr nicht auf der IFA vertreten ist, dürften hier neben den neuen Boh­nen-Kopf­hör­ern auch eine 5G-Variante des faltbaren Galaxy Z Flip, ein Nachfolger zum Ga­la­xy Fold und das neue Flaggschiff-Smartphone Galaxy Note 20 präsentiert werden.