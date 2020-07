Samsung Galaxy Buds Live: Neue Bilder der Bohnen-Kopfhörer geleakt

Ein neuer Leak deutet an, dass Samsung mit den Galaxy Buds Live zeit­nah eine weitere Generation seiner True-Wireless-Kopfhörer vorstellen wird. Durchgesickerte Bilder zeigen die bohnenförmigen Ohrstöpsel in ihrem Ladecase sowie in der neuen Farbvariante "Mystic Bronze".

Noise Cancelling und 11 Stunden Akkulaufzeit für 140 US-Dollar

Evan Blass / evleaks

Nachdem uns bereits im April erste Skizzen und 3D-Modelle zukünftiger Samsung-Kopfhörer vorlagen, zeigen sich die möglicherweise als Galaxy Buds Live erscheinenden True-Wireless-Headphones jetzt auf offiziell anmutenden Renderbildern. Für den frischen Leak sind unter anderem die beiden bekannten Insider Evan Blass (evleaks) und Ice Universe ver­ant­wort­lich, welche die Bilder via Twitter veröffentlichten und ebenso von einer Präsentation zum Unpacked-Event am 5. August ausgehen. Darauf deutet unter anderem die abgebildete Farb­va­rian­te in Bronze hin, die man bereits auf Material zum kommenden Samsung Galaxy Note 20 Ultra gesehen hat.Ebenso gehen die Experten davon aus, dass die neuen Galaxy Buds Live über eine aktive Ge­räusch­un­ter­drü­ckung (Active Noise Cancelling, kurz ANC) verfügen werden, die unter an­de­rem durch das neue, Ohrmuschel ausfüllende Design der bohnenartigen Kopfhörer realisiert wird. Abseits davon ermöglichen die durchgesickerten Bilder einen ersten Blick auf das La­de­case der kabellosen Bluetooth-Ohrstöpsel, die Gerüchten zufolge eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden bieten sollen. Ob mit oder ohne Ladeschale gerechnet, ist bisher nicht bekannt.Preislich könnten die voraussichtlich unter der Modellnummer SM-R180 geführten Samsung Galaxy Buds Live-Kopfhörer mit rund 140 US-Dollar zu Buche schlagen. Damit würde man deutlich unter dem Preis des Hauptkonkurrenten Apple liegen, welche die ebenfalls mit ANC-Funktion bestückten AirPods Pro für mehr als 270 Euro verkaufen. Der Straßenpreis dieser liegt jedoch aktuell bereits bei circa 210 Euro. In jedem Fall stehen für den südkoreanischen Hersteller spannende Wochen an. Neben den neuen Buds werden die Samsung Galaxy Note 20-Familie, die Galaxy Watch 3 und zwei Galaxy Tab S7-Tablets erwartet. Zudem will man die Klapp-Smartphones Galaxy Z Fold 2 und Z Flip 5G enthüllen.