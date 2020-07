Samsung Galaxy A51 & A71: Neues Update bringt High-End-Features

Samsung hat damit begonnen ein neues Update für seine populären Mittelklasse-Smartphones Galaxy A51 und Galaxy A71 zu verteilen. Die Liste der Neuerungen setzt sich aus Funktionen zusammen, die bislang dem Top-Modell Galaxy S20 vorbehalten waren.

Mehrere neue Kamera-Funktionen

Das Teilen von Inhalten wird leicht gemacht

Update-Rollout ist bereits angelaufen

Für die beiden Smarpthones Galaxy A51 und Galaxy A71 stellt Samsung nun ein umfas­sen­des Update bereit. Wie der Hersteller mitteilt , gehören Kamera-Funktionen, die vormals nur auf den Flaggschiffen der Galaxy S20-Reihe verfügbar waren, zu den wichtigsten Ver­bes­ser­ungen. Hinzu kommen neue Möglichkeiten, Inhalte zu teilen, Texte zu übersetzen sowie eine intelligentere Suchfunktion. Zwei der neuen Kamera-Features für das A51 und A71 heißen Single Take und Night Hyperlapse. Wie vom S20 bekannt, soll es Single Take besonders einfach machen, die diversen Kameramodi ganz nach dem eigenen Geschmack zu nutzen. Dazu nimmt die Kamera bis zu 10 Sekunden lang eine Reihe von Bildern in unterschiedlichen Modi auf und lässt den Nutzer schließlich das passendste Foto auswählen.Bei Night Hyperlapse handelt es sich hingegen um einen speziellen Videomodus, mit dem sich Zeitrafferaufnahmen bei Nacht bewerkstelligen lassen. Für Hobbyfotografen außerdem interessant ist, dass sich im Pro-Modus der Kamera-App nun auch die Verschlusszeit und der Fokus manuell anpassen lassen.Weitere neue Funktionen für das A51 und A71, die zwar nichts mit der Kamera zu tun haben, aber dennoch vom Galaxy S20 her bereits bekannt sind, nennen sich Quick Share und Music Share. Via Quick Share können Nutzer mit anderen Geräten in der näheren Umgebung ein­fach und zügig Bilder, Dokumente oder andere Dateien teilen - Apples AirDrop lässt grüßen. Music Share wiederum erlaubt es, ohne großen Aufwand die eigene Musik auf Bluetooth-Lautsprechern oder -Kopfhörern im Umfeld abzuspielen.Samsung gibt des Weiteren an, mit der aktuellen Firmware die Suchfunktion auf dem Homescreen verbessert zu haben. Durch angepasste Vorschläge sollen Nutzer schneller auf Apps, Kontakte oder Einstellungen Zugriff haben. In der Galerie-App lassen sich nun bis zu 100 hintereinander geschossene Fotos automatisch in einer Gruppe zusammenfassen, um die Navigation zu vereinfachen. Außerdem bietet die Tastatur jetzt eine Übersetzungs­funktion, die sich direkt bei der Texteingabe aktivieren lässt.Zur Verfügbarkeit des Updates für das Galaxy A51 respektive das Galaxy A71 auf inter­nationalen Märkten äußert sich Samsung leider nicht. Den Nutzerberichten im Web und in sozialen Netzen nach, werden die Smartphones in Deutschland aber bereits damit versorgt. Wie bei Android-Geräten üblich, kann es je nach exaktem Standort und Mobilfunkanbieter eines Nutzers kürzer oder länger dauern, bis das Update zum Download bereit ist.In jedem Fall ist es ein gutes Zeichen für Samsung-Kunden, dass der Hersteller diverse Software-Features seiner teuren High-End-Modelle auch in die Smartphone-Mittelklasse bringt. Die Topmodelle des Vorjahres, das Galaxy S10 und das Note 10, haben die Südkoreaner bereits mit einer ganz ähnlichen Aktualisierung bedacht.