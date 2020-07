Windows 10: Neue Dev-Preview sägt weiter an der Systemsteuerung

Microsoft verteilt das neue Windows 10 Build 20170 jetzt über den Dev-Channel an Mitglieder des Insider-Programms. Das Update bringt wenige Neuerungen mit, welche vorrangig die Audio-Einstellungen be­tref­fen. AMD-Nutzer müssen in dieser Insider Preview jedoch aussetzen.

Changelog des Microsoft Windows 10 Build 20170 (Dev-Channel) Es wurde ein Problem behoben, das zu einem Flackern bei der Größenänderung bestimmter Anwendungen führte, wenn diese im Tablet-Modus nebeneinander eingerastet waren.

Man konnte das Problem beheben, das bei der Verwendung eines IME dazu führte, dass bei gedrückter linker Maustaste die Eingabe schließlich hängen blieb.

Microsoft merzte den Fehler aus, der dazu führte, dass der Master-Lautstärkeregler in den Toneinstellungen nach dem Entfernen und erneuten Verbinden bestimmter Bluetooth-Geräte nicht mehr funktionierte.

Es wurde eine Wettlaufsituation behoben, die dazu führen konnte, dass Aktualisierungsbenachrichtigungen nicht oder mehrmals in schneller Folge angezeigt wurden.

Ein Problem wurde beseitigt, das dazu führte, dass die Eingabe auf bestimmten Tastaturen in vorherigen Builds nicht funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Modifizierungstasten wie "Umschalt" und "STRG" manchmal über eine Remote-Desktop-Verbindung nicht funktionierten.

Microsoft hat einen Fehler behoben, das dazu führte, dass bei einer kleinen Anzahl von Insidern ein Problem auftrat, bei dem "Start" im vorherigen Build nicht ausgeführt werden konnte.

Es wurde der Fehler beseitigt, der dazu führte, dass einige Insider in den letzten Builds mehr Zeit benötigten, um sich abzumelden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige Insider nach dem Upgrade auf die letzten paar Builds feststellen mussten, dass ihre Bildschirme dunkler wurden.

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Wie die Redmonder in einem Blog-Beitrag bekannt geben, konzentriert man sich im frisch veröffentlichten Windows 10 Build 20170 hauptsächlich auf den Umzug weiterer Funktionen aus der alten Systemsteuerung hinein in die Windows-Einstellungen. Im Sound-Bereich der PC-Settings erhalten Insider nun Informationen dazu, welches Standardgerät für die Au­dio­aus­gabe definiert ist. Ebenso kann dieses an gleicher Stelle geändert werden. Abschließend werden leichte Verbesserungen am Lautstärkemixer eingeführt, welche Sound-Einstellungen für verschiedene Apps erleichtern sollen.Microsoft gibt weiterhin bekannt, dass Nutzern von Desktop-PCs und Notebooks mit AMD-Prozessoren das aktuelle Windows 10 Build 20170 nicht zum Download angeboten wird. Grund dafür sei ein Fehler, der die allgemeine Nutzbarkeit des PCs einschränken würde. Für die nächste Insider Preview wird die Behebung des Problems versprochen. Abseits davon zeigen sich einige geringfügige Änderungen im jüngsten Dev-Build. Zum Beispiel ein leicht aufgefrischtes Icon für die Settings-Kachel und die experimentelle Integration des Ver­schlüs­se­lungs­pro­to­kolls TLS 1.3. Weitere Fehlerbehebungen finden sich in den Patch Notes.