Offiziell vorgestellt: Xiaomi Mi Band 5 startet in China für 24 Euro

Nach ausführlichen Vorabinfos wurde das Xiaomi Mi Band 5 jetzt offiziell vorgestellt. Der Fitness-Tracker startet im asiatischen Raum bereits am 18. Juni zu Preisen ab 24 Euro. Details zur Verfügbarkeit der globalen Version bleibt Xiaomi seinen Kunden bislang schuldig.

Weitere Funktionen, Prognosen und günstiger Preis in China

Xiaomi

Die im Vorfeld von Xiaomi selbst verbreiteten Informationen zum neuen Mi Band 5 wurden während der heutigen Präsentation des günstigen Wearables final bestätigt. Im Vergleich zum beliebten Vorgänger Mi Band 4 wächst das OLED-Touch-Display auf 1,2 Zoll an und verbesserte Sensoren sorgen jetzt für eine präzisere Herzfrequenzmessung und die Analyse des Blutsauerstoffgehalts (SpO2). Zudem wird wie üblich eine NFC-Variante des Xiaomi Mi Band 5 verkauft, die für das kontaktlose Bezahlen genutzt werden kann. Für Europa sind dabei derzeit noch unbestätigte Partner wie Mastercard im Gespräch.Frauen wird es mit dem Mi Band 5 möglich sein ihren Menstruationszyklus zu überwachen und mit insgesamt elf Sportmodi erkennt der Fitness-Tracker unter anderem Sportarten wie das Fahrradfahren, Outdoor-Jogging, Laufband-Trainings, Yoga, Crosstrainer-Einsätze und Co. Bekanntlich ist die Alternative zu einer teuren Smartwatch ebenso gegen Schweiß, Was­ser sowie Staub geschützt und mit einem austauschbaren Sportarmband ausgestattet. Eine weitere Besonderheit zeigt sich im Lademechanismus, der im Xiaomi Mi Band 5 mit einem magnetischen Netzanschluss realisiert wird. Die Akkulaufzeit soll 14 Tage betragen.Weiterhin bietet das Mi Band 5 einen Sprach­as­sis­ten­ten, dessen Job in Deutschland von Ama­zons Alexa übernommen werden könnte. Zu­dem setzt man auf eine Remote-Steuerung der Smartphone-Kamera und diverse Ver­bes­se­run­gen bei der Schlafüberwachung (Sleep Tra­cking), die nun rund um die Uhr möglich ist. Abschließend berechnet sich aus allen Ge­sund­heits­as­pek­ten ein PAI-Score (Personal Activity Intelligence), der die körperliche Fitness zu­sam­men­fasst. In China wird das Xiaomi Mi Band 5 ab 18.06. für um­ge­rech­net 24 Euro verkauft. Preise und Release-Termine für den deutschen Markt stehen noch nicht fest.