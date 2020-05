Xiaomi Mi Scooter 1S & Mi Scooter Pro 2: Daten, Preise & Bilder

Xiaomi bringt in Kürze zwei neue E-Scooter auf den deutschen Markt, die sich derzeit auf dem Weg zur Zulassung befinden. Der Xiaomi Mi Scooter 1S für 499 Euro und der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 sind in vielen Punkten identisch, denn der Hauptunterschied besteht in der Akkukapazität