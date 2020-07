Microsoft nimmt nicht sicherheitsrelevante Windows-Updates wieder auf

Im März hatte Microsoft angekündigt, vorerst nur Sicherheits­aktualisie­rungen für Windows herauszugeben und auch beim Webbrowser Edge die optionalen Updates zu pausieren. Nun ist die Pause zumindest für Windows schon einmal vorbei.

Die Bezeichnungen sind nicht neu, aber auch missverständlich

Windows 10: Kumulativer Patch des Mai-Updates

Das geht aus den Informationen hervor, die der Konzern nun zum Patch-Day Juli mit veröffentlicht hat . Angekündigt hatte Microsoft das bereits, nun erhalten Nutzer also über die Windows Update-Funktion nicht nur sicherheitsrelevante Aktualisierungen, sondern auch zusätzliche Änderungen, die als "optional" gekennzeichnet sind. Zur Wiederaufnahme dieser Updates kommt eine kleine Änderung, die für Endverbraucher aber im Grunde irrelevant ist, beziehungsweise stärker verdeutlichen soll, dass die angezeigten Updates nicht nötig sind: Die bisherigen "optionalen Updates" werden ab sofort als "Vorschau"-Versionen bezeichnet und nur für Windows 10 und Windows Server, Version 1809 und später, angeboten. Ältere Versionen werden nicht mehr adressiert.Für Windows 7 und Windows 8.1 hält das Windows-Team an diesen Bezeichnungen schon seit Jahren als Monthly Rollup Previews fest. Dabei ist der Begriff "Preview", also Vorschau, eher missverständlich. Es handelt sich ja nicht um eine Beta-Version, sondern um Änderungen, die nicht zwingend erforderlich sind, aber Verbesserungen mitbringen.In der Update-Historie von Windows 10 erklärt Mi­cro­soft die Änderungen noch einmal. Da heißt es:Zudem verweist Microsoft noch einmal auf den Beitrag in der TechCommunity , in der die Änderungen im Juni angekündigt wurden. Wir haben die Änderungen in einem älteren Beitrag bereits zusammengefasst