Samsung Galaxy Flip 5G: Das ist das neue Hochkant-Falt-Smartphone

Samsung will mit dem Galaxy Z Flip 5G in Kürze eine aufgefrischte Version seines ersten Smartphones mit vertikal aufklappbarem Display auf den Markt bringen. Jetzt liegen erstmals Bilder des Geräts und weitestgehend sichere Angaben zu den technischen Daten vor.

TENAA listet neues Modell vorab

Unter der Haube tut sich einiges

Samsung

Als Samsung das Galaxy Z Flip vor einigen Monaten zusammen mit der Galaxy S20-Serie auf den Markt brachte, war es zwar ein Pionier in Sachen Display, schließlich lässt sich der Falt-Bildschirm hier entlang einer horizontalen Linie vertikal öffnen, ganz wie bei einem klassischen Klapphandy, doch im Innern ist das Galaxy Z Flip nicht mehr ganz aktuell.Statt des schon seit Ende 2019 aktuellen Qualcomm Snapdragon 865 Octacore-SoCs mit integriertem 5G-Modem setzte Samsung "nur" den aus dem Galaxy S10 und diversen anderen High-End-Smartphones des letzten Jahres bekannten Snapdragon 855+ ein. Jetzt bringt man das Galaxy Z Flip 5G, das dieses Manko behebt und offenbar tatsächlich den neuesten Top-SoC unter der Haube hat, wobei es sich allem Anschein sogar um eine schnellere Version des Snapdragon 865 handelt.Bei der chinesischen Telekommunikationsaufsicht TENAA sind jetzt erstmals Fotos des neuen Samsung Galaxy Z Flip 5G aufgetaucht, das für China die Modellnummer SM-F7070 trägt. Das Gerät entspricht optisch scheinbar exakt dem, was wir vom Z Flip der ersten Generation kennen und ist auch in den Maßen praktisch identisch. Im Innern dürfte sich jedoch einiges getan haben.Im Mittelpunkt des Geschehens steht hier erneut das 6,7 Zoll große, faltbare OLED-Display, das mit 2636x1080 Pixeln eine stark gestreckte Full-HD-Auflösung bietet und mittig am oberen Rand eine Aussparung für die Frontkamera mit ihrer Auflösung von 10 Megapixeln hat. Auf dem oberen Teil der Außenhülle sitzt außerdem wieder das 1,05 Zoll große Zusatz-Display mit 300x112 Pixeln, welches ebenfalls ein AMOLED-Panel nutzt.Samsung verbaut außerdem auch wieder eine 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die sich vermutlich ebenso wenig geändert hat, wie die meisten Äußerlichkeiten. Auch der seitlich angebrachte Fingerabdruckleser kehrt zurück. Allerdings ist gut erkennbar, dass der Metallrahmen des Gehäuses mit deutlich mehr Antennen segmentiert wurde, um die diversen Frequenzen für den 5G-Betrieb abzudecken. Der Akku des Galaxy Z Flip 5G ist wie beim Vorgänger gut 3300mAh groß und besteht aus zwei Teilen.Wirklich interessant wird es also nur im Inneren. Dort steckt laut der TENAA ein achtkerniges SoC, das zwar nicht näher benannt wird, dem aber ausdrücklich ein 5G-Modem zur Seite steht. Die Taktrate des Chips wird mit maximal 3,09 Gigahertz angegeben, womit die Plattform den Snapdragon 865 mit seinen maximal 2,84 Gigahertz hinter sich lässt.Trifft die Angabe zur Taktrate zu, so haben wir es hier mit dem ersten Gerät auf Basis des Qualcomm Snapdragon 865+ zu tun, der vermutlich wieder als etwas höher getaktete Version des aktuellen Top-SoCs auf den Markt kommt. Der Chip wird mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB internem Flash-Speicher kombiniert, wobei eine Erweiterung mittels MicroSD-Kartenslot nicht vorgesehen ist.An den Maßen des Galaxy Z Flip 5G ändert sich rein gar nichts und auch das Gewicht bleibt bis auf das Gramm genau identisch. Als Betriebssystem läuft natürlich Android 10 in Verbindung mit der Samsung One UI 2.1. Wann genau die Vorstellung der zweiten Version des Galaxy Z Flip ansteht, ist derzeit noch nicht klar, Samsung wird aber wohl schon sehr bald eine Reihe von Ankündigungen machen, zu denen dann auch das Galaxy Note 20 und die Galaxy Watch 3 gehören werden.