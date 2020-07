Note 20, Fold & Flip: Samsung zeigt neue Smartphones am 5. August

Der Termin für das nächste Samsung-Event steht fest. Smart­phones der Galaxy Note 20-Familie und vermutlich auch das Galaxy Z Fold 2 sollen am 5. August enthüllt werden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das so genannte "Galaxy Unpacked 2020" virtuell stattfinden.

Auch faltbare Smartphones sollen im Mittelpunkt stehen

Nach vermehrten Leaks und Pannen gibt der südkoreanische Hersteller jetzt den offiziellen Termin seiner nächsten Keynote bekannt. Der Livestream wird am 5. August ab 16 Uhr deut­scher Zeit auf der Samsung-Website und voraussichtlicht auch bei YouTube aus­ge­strahlt. Die Vorstellung des neuen Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra gilt als gesetzt, auch wenn die of­fi­ziel­le Bestätigung noch aussteht. Samsung selbst hatte versehentlich erste Bilder des kom­men­den Flaggschiffs geleakt. Zudem zeigt die Einladung zum Unpacked-Event einen S-Pen und die vorab zu sehende Farbe "Mystic Bronze".Hoch im Kurs steht eine leicht aufgebohrte Version des Samsung Galaxy Flip 5G , welches mit dem Qualcomm Snapdragon 865+ einen neuen, leistungsstärkeren Prozessor erhalten dürf­te. Ebenso könnte sich der Konzern die Galaxy Watch 3 für die große Präsentation aufsparen, obwohl einige Anzeichen darauf hindeuten, dass die neue Smartwatch bereits im Laufe des Juli vorgestellt wird. Auch die beiden Android-Tablets Galaxy Tab S7 und Tab S7+ sowie die True-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds Live sollen während der Keynote eine Rolle spielen.Abseits davon verdichten sich die Gerüchte rund um eine Enthüllung des Samsung Galaxy Z Fold 2 . Die nächste Generation des faltbaren Smartphones soll im Inneren auf ein 7,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2213 x 1689 Pixel setzen. Ein zweiter Bildschirm an der Außenseite könnte hingegen mit 6,23 Zoll be­mes­sen sein. Spekuliert wird auch über den Preis des neuen Klappmodells. Dieser soll bei über 2000 Euro liegen. Unklar bleibt, ab wann die neuen Geräte in Deutschland aufschlagen werden. Experten rechnen mit einer Ver­füg­bar­keit ab September 2020.