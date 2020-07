Samsung Galaxy M41: Gerät soll mit 6800 mAh großem Akku erscheinen

Der Elektronik-Hersteller Samsung dürfte derzeit an einem neuen Modell der Galaxy M-Reihe arbeiten. Eine vor kurzem ausgestellte Zertifizierung deutet darauf hin, dass das Gerät mit einem 6800 mAh großen Akku aus­ge­stat­tet ist. Damit erreicht die Kapazität das Niveau eines Tablets.

Galaxy M41 womöglich eingestellt

Heise

Für den 6800 mAh großen Akku wurde die China Compulsory Certification (C3) ausgestellt. Wie aus einem von RootMyGalaxy veröffentlichten Screenshot hervorgeht, wurde die Zer­ti­fi­zie­rung am 28. Juni genehmigt. Der Akku besitzt die Modellnummer EB-BM415ABY und wird vermutlich vom chinesischen Unternehmen Ningde Amperex Technology hergestellt. An­hand der Bezeichnung lässt sich der Akku dem kommenden Samsung Galaxy M41 zuordnen. Falls das M41 nicht wie geplant erscheint, könnte sich der Akku im Galaxy M51 finden lassen.In den vergangenen Wochen sind Gerüchte, de­nen zufolge das Galaxy M41 eingestampft wur­de, im Netz aufgetaucht. Das Smartphone soll nicht mehr produziert und damit auch nicht auf den Markt gebracht werden. Ob dies tat­säch­lich der Fall ist, bleibt abzuwarten. Die Zer­ti­fi­zie­rung des Akkus ist ein Hinweis darauf, dass Sam­sung weiterhin an dem Gerät ar­bei­tet.Sollte das Smartphone aber tatsächlich ein­ge­stellt worden sein, dürfte sich der 6800 mAh große Akku in einem anderen Modell finden lassen. Hierfür kommt vor allem das Samsung Galaxy M51 in Betracht.Die beiden Galaxy-Smartphones M41 und M51 sollten ursprünglich noch in der ersten Hälfte des Jahres erscheinen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Release allerdings ver­scho­ben. Es gilt als wahrscheinlich, dass die zwei Geräte demnächst angekündigt und auf den Markt gebracht werden. Einen Vorstellungs-Termin gibt es bislang jedoch nicht.