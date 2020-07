Office: Die Webversion bekommt ab sofort eine neue Oberfläche

Microsoft ist immer noch dabei, seine nicht mehr ganz so neue Design­spra­che umzusetzen. Windows 10 und andere Apps wurden bereits an­ge­passt, nun ist die Web-Version von Office dran. Das Ganze ist aber we­niger ein Redesign als ein Refresh, neu ist vor allem die Navigation.

Die Sidebar ist die größte Neuerung

Microsoft hat laut Aggiornamenti Lumia diese Woche begonnen (via Thurrott ), die neue Web-Oberfläche von Office an Geschäftskunden zu verteilen. Die erwähnte Einbindung von Fluent ist keine komplette Umstellung, sondern betrifft einige wenige Elemente, die eingebaut werden. Das betrifft derzeit kommerzielle Kunden von Microsoft 365, wann Privat- und Familienkunden an der Reihe sind, ist derzeit nicht klar.Das neue Interface stellt aktuelle, angepinnte und geteilte Dokumente in den Vordergrund. Die auffälligste Neuerung betrifft die Navigation, denn die Verknüpfungen zu den einzelnen Bestandteilen der Office-Suite wandert von der horizontalen und nicht gerade platzsparenden Topnavigation zu einer vertikalen seitlichen Lösung.Die seitliche Navigation ist deutlich kompakter und ordnet alle relevanten Symbole untereinander an. Ganz oben befindet sich die (selbsterklärende) "Home"-Verknüpfung, darunter ist das Plus-Symbol, mit dem man auf die Schnelle neue Dateien erstellen kann. Beim Plus poppt derzeit bzw. bisher ein Fenster auf, in der überarbeiteten Lösung klappt seitlich eine Spalte auf, mit der man Dokumente, Tabellen, Präsentationen, Notizbücher und ähnliches starten kann.Darunter sind in der neuen Sidebar dann die einzelnen Bereiche für Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Co., darüber erreicht man eine detailliertere Ansicht für jedes einzelne Anwendungsgebiet.Die Homepage selbst hat bisher lediglich die zuletzt geöffneten Dateien angezeigt, nun bzw. künftig kann man dort auch OneDrive-Ordner und SharePoint-Links finden. Das ist für die Consumer-Version natürlich nicht notwendig, entsprechend wird man sehen, ob Microsoft hier stattdessen etwas anderes umsetzt oder das einfach weglässt.