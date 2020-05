Office Insider: Update bringt überarbeiteten Outlook-Kalender mit sich

Microsoft hat einen neuen Insider-Build für die Office-Anwendungen zur Verfügung stellt. Zukünftig können sich die Nutzer über einen über­ar­bei­te­ten Outlook-Kalender freuen. Außerdem haben die Redmonder einige weitere Neuerungen in Excel, PowerPoint und OneDrive integriert.

Excel kann PDF-Dateien importieren

Microsoft Outlook-App für Android (APK)

Microsoft

Die neue Optik für den Outlook-Kalender wurde schon im März 2020 angekündigt und wird nun mit dem monatlichen Update für Office-Insider ausgerollt . Die Benutzerfreundlichkeit des Kalenders wurde erhöht, indem neue Steuerungs-Elemente eingeführt wurden. Es gibt nun zum Beispiel einen neuen "Heute"-Button, mit dem direkt zum aktuellen Tag gesprungen werden kann. Es gibt ein neues Menü, um schnell zwischen unterschiedlichen Ansichten um­schal­ten zu können. Die Details zu einem Termin werden jetzt übersichtlicher dargestellt. Au­ßer­dem wurden die Farben der Kalender an die mobile Version von Outlook angepasst.Zudem wurde die Suchfunktion von Outlook erweitert, sodass der Nutzer die Ergebnisse nach nun insgesamt 23 verschiedenen Kriterien gleichzeitig filtern kann. Mit der neuesten In­si­der-Version von PowerPoint können Prä­sen­ta­tio­nen über die Gesten der kürzlich vor­ge­stel­lten Surface Earbuds gesteuert werden.Darüber hinaus wurde auch das Ta­bel­len­kal­ku­la­tions-Programm Excel mit einem zusätzlichen Feature ausgerüstet. Insider haben ab sofort die Möglichkeit, PDF-Dateien zu importieren und in Tabellen umwandeln zu lassen.Um die neuen Features ausprobieren zu können, muss der Nutzer sich zunächst für das Of­fi­ce Insider-Programm registrieren. Das ist über diese Seite möglich. Anschließend kön­nen die neuesten Preview-Versionen heruntergeladen wer­den. Natürlich werden die neuen Funk­tio­nen später auch an alle anderen Nutzer verteilt. Einen Termin gibt es dafür noch nicht.