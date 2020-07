Es muss nicht immer ein iPad sein: Gute Tablets gibt es ab 139 Euro

Die Stiftung Warentest sieht sich in schöner Regelmäßigkeit den Markt der verfügbaren Tablets an und gibt Empfehlungen heraus. Im aktuellen Test haben sie nun einen neuen Favoriten. Im Preis-Leistungstest siegte dabei jetzt das Lenovo Smart Tab M8.

Neue Tablets im Test

Apple

Das Android-Tablet mit 8 Zoll-Display fiel den Testern besonders positiv auf. Das M8 kommt dabei auf eine Bewertung von Gut mit der Note 2,2. Abstriche machten die Tester nur bei der Vielseitigkeit. Dafür schlägt es sich besser als zum Beispiel das Samsung Tab A8, das in der gleichen Liga mitspielt, da es ähnliche Spezifikationen bietet, und hat sich ein Extra-Lob für die Akkuleistung verdient. Preis-Leistungsverhältnis machen das Lenovo zu einer Empfehlung der Test-Redaktion. Besser bei den kleinen Tablets schnitt nur das iPad mini ab, es kostet aber auch gut dreimal so viel.Für ihren aktuellen Test hat die Stiftung Warentest 17 Tablets neu mit in den Vergleichstest aufgenommen und geprüft. Dabei ist nun auch ein Chrome-Tablet, für alle Nutzer, die nach einer Alternative zu iPadOS und Android schauen. Getestet wurde das Asus CT 100 PA . Es läuft mit ChromeOS (Version 80 im Test) und ist für rund 400 Euro zu haben. Insgesamt schneidet es mit der Note Gut 2,5 ab und schafft es damit nur ins untere Mittelfeld.Lob haben die Warentester dagegen wieder einmal für das iPad . Neu geprüft wurde nun das iPad Pro mit 12,9 Zoll der vierten Generation (Note 1,7) und das iPad Pro mit 11 Zoll der zweiten Generation (Note 1,8). Beide Modelle hatte Apple im März vorgestellt, beide führen nun im Test die Rangliste an. In der Klasse der Groß-Tablets mit über 11 Zoll gibt es dabei keine Konkurrenz. Bei den Geräten mit 10 bis 11 Zoll liegt dabei das Samsung Galaxy Tab Active Pro LTE mit der Note 1,8 ganz dicht hinter Apple.Der neue Vergleichstest ist im Print-Magazin 07/20 zu finden oder online ganz ausführlich im Vergleich mit allen bisher getesteten Tablet-Modellen ( hinter der Paywall ).