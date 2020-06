Galaxy Tab S7: Rendervideo zum neuen Samsung-Tablet aufgetaucht

Zum kommenden Samsung-Tablet Galaxy Tab S7 sind erste Renderbilder veröffentlicht worden. Die Aufnahmen basieren auf Leaks, die in den ver­gan­ge­nen Tagen aufgetaucht sind. Welche Komponenten in dem neuen Tablet verbaut sind, ist allerdings bislang noch nicht bekannt.

11-Zoll-Tablet mit 120-Hz-Display

Gerät könnte im Juli angekündigt werden

OnLeaks//Pigtou

Das Rendervideo wurde von OnLeaks angefertigt und in Kooperation mit Pigtou ver­öf­fentl­icht. Daraus geht hervor, dass das zukünftige Samsung-Tablet 253,7 x 165,3 x 6,3 Mil­li­me­ter misst und damit etwas größer als das Vorgänger-Modell sein wird. Die Displaygröße des Galaxy Tab S7 beträgt elf Zoll. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 7760 mAh.Der Bildschirm soll eine Wiederholungsrate von 120 Hertz mit sich bringen. Auf der Rückseite sollen zwei Kameras platziert sein. Im Vergleich zum Vorgänger-Modell, dem Galaxy Tab S6, ist die Frontkamera etwas weiter am linken Rand zu finden. Der S-Pen soll unterhalb des Sam­sung-Logos verstaut werden können.Weitere technische Spezifikationen gibt es zum ak­tuel­len Zeitpunkt hingegen noch nicht. Gerüchten zu­fol­ge soll das Galaxy Tab S7 auch in einer Plus-Variante erscheinen. Darüber hinaus soll es ein Modell, das mit einem 5G-Modem ausgestattet ist, geben.Obwohl bisher kein konkretes Datum für das Launch-Event genannt wurde, gilt es als wahr­schein­lich, dass das Samsung Galaxy Tab S7 sowie das Tab S7+ im Juli 2020 angekündigt werden. In den Vereinigten Staaten soll die Standard-Variante für 650 bis 700 Dollar er­hält­lich sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber auch hierfür noch nicht.