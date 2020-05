Kaufberatung: iPad, iPad mini, iPad Air und iPad Pro im Vergleich

Aktuell verkauft Apple das iPad in vier unterschiedlichen Versionen, welche sich nicht nur im Preis, sondern auch beim Blick auf die technische Ausstattung, Größe und Performance zum Teil recht deutlich unterscheiden. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob man zum "normalen" iPad , dem iPad mini, dem iPad Air oder doch gleich zum teuersten iPad Pro greifen sollte. Wo genau die Unterschiede liegen und für welchen Verwendungszweck welches Gerät am besten geeignet ist, zeigt unser Kollege Jonas Kaniuth in seinem ausführlichen Videovergleich.