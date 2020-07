Sky startet mit neuen Preisen, Monats-Abos und Inhalts-Kombination

Der Streaming-Anbieter Sky krempelt sein Angebot um: Es gibt mehr Flexibilität mit Monats-Abos, mehr Inklusiv-Inhalte mit dem Enter­tain­ment-Paket und mehr Auswahl unter der Programmpaketen. Dazu gibt es Fußball-Bundesliga und die Formel 1.

Mehr inklusiv

Die Pakete:

Sky Q und Entertainment - Immer inklusive: Exklusive Top-Serien von Sky und HBO, komplette Staffeln und Dokumentationen jederzeit auf Abruf, alle Free-TV- und Sky Sender, Apps und Mediatheken, Sky Go und HD. Ab 12,50 Euro monatlich.

Entertainment Plus - Das ultimative Paket für Serienfans: Alle Serien von Sky und alle Inhalte von Netflix inklusive. Option ab 7,50 Euro monatlich.

Cinema - Jeden Tag ein neuer Film: Exklusive Topfilme kurz nach dem Kino, große Auswahl an Filmen aller Genres, alle Filme ohne Werbeunterbrechung. Option ab 10 Euro monatlich.

Fußball-Bundesliga - Die Heimat der Bundesliga: Bundesliga und 2. Bundesliga live und mit der Sky Konferenz und den Highlight-Videos. Option ab 12,50 Euro monatlich.

Sport - Der beste Live-Sport: Alle Spiele der UEFA Champions League 2020/21 live in der Konferenz und die meisten deutschen Einzelspiele live und exklusiv, alle DFB-Pokalspiele live und alle Spiele der Premier League exklusiv. Dazu Formel 1, Handball, Tennis und Golf live. Ab 12,50 Euro monatlich. Option ab 5 Euro monatlich.

Kids: Große Vielfalt an Kinderserien mit fünf beliebten Kindersendern und über 4.500 Inhalten auf Abruf, der Kids Mode für ein kindgerechtes Umfeld, Download-Funktion für Reisen inklusive. Option ab 5 Euro monatlich.

Sky bietet zu dem UHD-Qualität bei ausgewählten Top-Events der Bundesliga, UEFA Champions League und Premier League, bei allen Formel-1-Rennen und den meisten Qualifyings sowie für ständig neue Topfilme und exklusive Sky Originals. Option ab 5 Euro monatlich.

Alle Abo-Traife und Co. in der Übersicht

Sky

Die Änderungen gelten für Sky in Deutschland und Österreich und führen nun neue Preise ein: Das "Basis-Paket" mit Sky Q und dem Entertainment-Paket ist jetzt ab 12,50 Euro im Monat zu haben, wenn man ein Jahres-Abo wählt. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr, danach hat man aber die Wahl. Im Anschluss zahlt man dann 15 Euro im flexiblen Monats-Abo, kann dann also jederzeit kündigen. Wer sich erneut für ein Jahr bindet, bekommt den günstigeren Preis. "Die umfangreiche Neugestaltung der Preise und Pakete bietet Kunden ab sofort mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr inklusiv" so Sky.Für einige Kunden kann das nun aber auch heißen, dass sie mit den neuen Paketen deutlich mehr bezahlen als bislang. Wer bisher für alle Optionen im Paket zwischen 30 und 40 Euro gezahlt hat, muss nun mit 47,50 Euro im Jahres-Abo oder mit 60 Euro für das Monats-Abo rechnen. Wer sich alle Optionen sichert ist sogar bei 85 Euro im Monat. Das Angebot gilt ab sofort für das Paket mit allen Filmen und Serien von Sky und Netflix sowie dem Live-Sport.Neu ist das Basis-Angebot, in dem nun von Haus aus Sky Q inklusive Sky Go und dem kompletten Entertainment Paket, bei dem die neuesten Sky Originals und viele internationale Serien von HBO, Showtime, Fox und TNT enthalten sind. Interessant vor allem für Bestandskunden: Sie werden laut Sky nicht mehr kündigen müssen, um den besten verfügbaren Preis zu erhalten. Künftig erhalten alle, egal ob Neu- oder Bestandskunde, ein und dasselbe Angebot.Die Mindestvertragszeit ist zwölf Monate. Neukunden zahlen aktuell zusätzlich eine Logistikpauschale in Höhe von 12,90 Euro, die Aktivierungsgebühr in Höhe von regulär 59 Euro für Neukunden entfällt derzeit.