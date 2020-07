Großes Update für Sky Q bringt stark verbesserte Benutzeroberfläche

Sky-Kunden waren von der Umstellung auf das neue Sky Q-Angebot vor gut zwei Jahren nicht allesamt begeistert. Die Plattform, die Sky-eigene und externe Dienste zusammenführt, hat auch einen eigenen Receiver und dieser soll nun dank einer neuen Firmware verbessert werden.

Wo bleibt HDR?

Alle Abo-Traife und Co. in der Übersicht

Sky verspricht, dass das Update die Bedienung von Sky Q noch einfacher und komfortabler machen wird. Die Verteilung startet dieser Tage und erfolgt stufenweise, bis Mitte August sollen alle Sky Q-Receiver dieses erhalten haben.Wie Sky in einer Mitteilung schreibt , steht im Mittepunkt des Updates eine optimierte Bedienoberfläche bzw. eine weiter verbesserte Übersicht. Die neue Software-Version bringt auch neuen Detailseiten mit sich, dort sind alle relevanten Informationen rund um die Inhalte an einem Ort zu finden, darunter Serien-Episoden auf Abruf, Aufnahmen, Beschreibungen, verfügbare Bildformate oder ähnliche Sendungen, die den Kunden gefallen könnten.Sky erweitert auch ohne Zusatzkosten den für Aufnahmen zur Verfügung stehenden Speicher, laut dem Unternehmen passen künftig mehr als 800 Stunden Fernsehen auf die Festplatte der Box. Wie das funktioniert, erfährt man in der Pressemitteilung der deutschen Sky-Vertretung allerdings nicht, denn die ist nur wenig brauchbar.Wer konkrete Informationen sucht, der muss sich bei den englischen Kollegen umsehen - hier kann aber nicht garantiert werden, dass alle dort erwähnten Features auch in Deutschland verfügbar sein werden.Das gilt auch für das Thema High Dynamic Range (HDR) Demnach kommt mit dem Update erstmals HDR-Unterstützung für Disney+, das hängt aber natürlich auch davon ab, ob Box und Fernseher unterstützen. Allerdings ist Sky Deutschland bekannt dafür, hinter den britischen Kollegen hinterherzuhinken, weshalb man diese Information wohl nicht zufällig in den deutschen Presseinformation verschweigt.