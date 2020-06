Dr. Disrespect: Twitch verbannt prominenten Streamer dauerhaft

Guy Beahm alias Dr. Disrespect ist einer der bekanntesten Gaming-Strea­mer überhaupt, er ist aber auch umstritten und fällt immer wieder durch Kontroversen auf. Vor kurzem wurde Beahm aber von Twitch verbannt und das ist wohl auch permanent.

Twitch: Keiner hat Sonderrechte

Dr. Disrespect

Erst vor drei Monaten hat Guy Beahm einen zweijährigen Exklusivvertag mit Twitch un­ter­schrie­ben, vor einigen Tagen folgte aber der Knalleffekt: Dr. Disrespect, wie sein Alter Ego heißt, wurde von der Spiele-Streaming-Plattform verbannt, und zwar offenbar dauerhaft. Zum Warum gibt es derzeit viele Fragezeichen.Fakt ist, dass Dr. Disrespect seinem Namen in Vergangenheit immer wieder alle Ehre gemacht hat und durch so manche Kontroverse in den Schlagzeilen gelandet ist. Die Kunstfigur, die sich durch Schnurrbart, schwarze Perücke und Sonnenbrille auszeichnet, lebt natürlich von kleinen und großen Aufregern und das wusste man sicherlich auch bei Twitch.Doch der Bann traf die Streamer-Szene wie aus heiterem Himmel und noch mysteriöser ist, dass nicht ansatzweise bekannt ist, was dazu geführt hat. Beahm selbst brach gestern auf Twitter sein Schweigen zum Thema, teilte aber lediglich mit, dass auch er von Twitch nicht über den genauen Grund informiert wurde.Twitch äußerte sich gegenüber Medien ausweichend und teilte etwa gegenüber PC Gamer mit: "Wie es unser Prozess ist, ergreifen wir geeignete Maßnahmen, wenn wir Beweise dafür haben, dass ein Streamer gegen die Community-Richtlinien oder Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Diese gelten für alle Streamer unabhängig von Status oder Bekanntheit in der Community."Inzwischen bestätigen aber mehrere Quellen, dass der Bann tatsächlich dauerhaft ist. Streamerin ShannonZKiller schrieb in einen mittlerweile gelöschten Tweet , dass auch sie erfahren habe, dass "Doc erledigt ist und das nicht nur auf Twitch. Ich weiß warum, kann es aber nicht sagen. Aber es ist ernst."