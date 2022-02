Stranger Things: Netflix verrät endlich, wann Staffel 4 losgeht

Netflix hat sich zuletzt immer mehr aus Reality und ähnliche Formate konzentriert, die ganz großen und vor allem teuren Produktionen gehören indes eher der Vergangenheit an. Es gibt sie aber dennoch nach wie vor, allen voran Stranger Things. Dazu gibt es nun endlich die Termine.

Stranger Things, Staffel 4, Volume 1 und Volume 2

Die in den 1980ern angesiedelte Mystery-Serie ist einer der größten Hits von Netflix gewesen, vielleicht sogar der größte. Die vierte Staffel lässt aber bereits seit einer ganzen Weile auf sich warten. Schuld daran war u. a. Corona, doch mittlerweile ist Stranger Things im Kasten und auch in Sachen Postproduktion fertig.Nun haben die Macher und Schöpfer der Serie, Matt und Ross Duffer ein langerwartetes Update gegeben und die beiden verraten dabei auch, wann es endlich losgeht. Demnach wird die vierte Staffel am 27. Mai und 1. Juli 2022 starten. Da wird sich sicherlich so mancher fragen, warum es zwei Datumsangaben gibt, und die Erklärung ist simpel: Die vierte Staffel von Stranger Things wird aufgrund des Umfangs in zwei Teile aufgeteilt, diese werden Volume 1 und Volume 2 heißen.Die Duffer-Brüder haben dazu auch einen offenen Brief veröffentlicht und erklären diesen Schritt und geben auch Einblick in die Entstehung der Serie: "Vor sieben Jahren haben wir den kompletten Handlungsbogen für Stranger Things ausgearbeitet. Damals haben wir vorausgesagt, dass sich die Geschichte über vier bis fünf Staffeln erstrecken würde."Die Duffer-Brüder schreiben, dass vier Staffeln nicht ausgereicht hätten, mit Season 5 werde dann aber definitiv Schluss sein. Schon jetzt bewegt sich die Serie mit "Riesenschritten" auf das Finale zu. Die vierte Staffel sei bisher herausforderndste gewesen: "Mit neun Drehbüchern, über achthundert Seiten, fast zwei Jahren Dreharbeiten, Tausenden von Aufnahmen für visuelle Effekte und einer Laufzeit, die fast doppelt so lang ist wie die aller vorherigen Staffeln, war Strange Things 4 die bisher anspruchsvollste, aber auch die lohnendste Staffel."Wie erwähnt ist nach der fünften Staffel Schluss - und gleichzeitig nicht: Denn die Duffer-Brüder verraten, dass man in der "Welt von Stranger Things noch viele aufregende Geschichten" zu erzählen habe, mit "neuen Geheimnissen, neuen Abenteuern und neuen unerwarteten Helden". Anders gesagt: Es wird wohl diverse Spin-Offs geben.