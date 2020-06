PlayStation 5: Bei der PS5-Oberfläche bleibt kein Stein auf dem anderen

Vergangene Woche hat Sony zahlreiche PS5-Games vorgestellt und endlich auch enthüllt, wie die PlayStation 5 selbst aussieht. Einige Fragen sind weiterhin offen, vor allem zu Preis und Verfügbarkeit. Ein weiteres Fragezeichen ist die Benutzeroberfläche.

Alles neu bei Sony

Das Interface einer Konsole und auch deren Software insgesamt sind natürlich essentiell. Wenn die Oberfläche nicht stimmt, dann kann ein technisches Gerät noch so leistungsstark sein und es kann das Spiel dennoch verderben. Im Fall einer Konsole kann man das auch absolut wörtlich nehmen.Dabei unterscheide sich die Ansätze der beiden Next-Generation-Konkurrenten offenbar fundamental: Denn im Fall der Xbox Series X ist vor kurzem bekannt geworden, dass die neue Microsoft-Konsole eine Benutzeroberfläche haben wird, die sich weitgehend an der aktuellen UI der Xbox One orientiert.Sony hingegen wird hingegen den genau umgekehrten Weg gehen und ein komplett neues Interface umsetzen. Diese Information ist auch schon mehr oder weniger offiziell, denn verraten hat das Matt MacLaurin, seines Zeichens Vice President of UX Design (User Experience) bei der PlayStation.Die neue Oberfläche werde zu "100 Prozent" überarbeitet, so MacLaurin, Sony wird die PlayStation 4-Oberfläche also komplett über Bord werfen. Der PlayStation-UX-Chef schreibt auf LinkedIn (via MSPowerUser ), dass die UI der PS5 "etwas pragmatischer" sein und auch "sehr unterschiedliche neue Konzepte" bieten werde.Er beschreibt das neue Interfache als etwas subtiler als derzeit, die UI soll sich vor allem auch durch ihre "Millisekunden-Geschwindigkeit" auszeichnen. "Es ist eine sehr interessante Evolution des Betriebssystems, subtiler als auffälliger, aber kein Pixel bleibt unangetastet." Die UI soll "praktischer" sein und eine komplett neue visuelle Sprache bieten. Was das konkret bedeutet, lässt sich derzeit noch nicht sagen: Denn einen Screenshot liefern MacLaurin oder Sony bisher nicht dazu, bei der Vorstellung gab es lediglich einige Mini-Teaser auf die UI.