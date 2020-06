Windows 10: Neuer Insider-Build 19645 im Fast Ring bereitgestellt

Im Fast Ring registrierte Windows-Insider haben die Möglichkeit, eine weitere Preview-Version auf ihrem Computer zu installieren. Microsoft hat vor kurzem den Windows 10 Build 19645 zur Verfügung gestellt. Das Up­da­te bringt vor allem Optimierungen und Fehlerbehebungen mit sich.

Update enthält zahlreiche Bugfixes

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Microsoft

Neue Funktionen sind in der Aktualisierung hingegen nicht enthalten. Es wurden jedoch ei­ni­ge Optimierungen vorgenommen. Mit dem Build 19645 wird der vom Windows Subsystem for Linux (WSL2) genutzte Linux-Kernel aus dem Windows-Image entfernt. Wie es auch bei Drittanbieter-Treibern der Fall ist, wird der Linux-Kernel jetzt über Windows Update ak­tua­li­siert. Zudem steht nun Support für verschachtelte Virtualisierung auf AMD-Systemen bereit.Der Windows 10 Build 19645 ist mit einer Viel­zahl von Fehlerbehebungen ausgestattet. So hat Mi­cro­soft ein Problem bei Geräten, die von einem eMMC-Speicher booten, behoben. Beim Aufwecken aus dem Ruhezustand kam bei ei­ni­gen Nutzern lediglich eine Fehlermeldung zum Vor­schein. Außerdem wurde ein Bug gefixt, der dafür gesorgt hat, dass die Vor­schau-Symbole in der Taskleiste falsch gerendert wurden.Da­rü­ber hinaus soll das Setup-Programm von Windows Hello nun nicht mehr abstürzen, wenn die Gesichtserkennung schon eingerichtet wurde und der Nutzer die Option "Erkennung ver­bes­sern" ausgewählt hat. Der komplette Changelog lässt sich im offiziellen Blog-Eintrag des Redmonder Unternehmens finden.Natürlich sind im Windows 10 Build 19645 noch einige Probleme enthalten. Microsoft arbeitet momentan an einem Fehler, der dafür sorgt, dass der Aktualisierungsprozess über einen län­ge­ren Zeitraum einfriert. Der Bug tritt in einigen Fällen auf, sobald der Nutzer eine neue Pre­view-Ver­sion installieren möchte. Zudem funktionieren die Icons in manchen Unterpunkten der Datenschutzeinstellungen von Windows 10 nicht korrekt. Dieses Problem soll mit einem zukünftigen Insider-Build behoben werden.