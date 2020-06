ARM statt Intel: Apple will Wechsel bei PCs noch im Juni bekanntgeben

Apple will offenbar schon in weniger als zwei Wochen erstmals oiffiziell über seine Pläne für die Umstellung seiner verschiedenen Mac-PCs auf eine ARM-basierte CPU-Plattform sprechen. Damit beginnt der lange er­wartete Abschied von Intel-CPUs wohl früher als gedacht.

Vielversprechende interne Tests

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg meldet, plant Apple für die in der übernächsten Woche beginnende Worldwide Developer Conference (WWDC) die Bekanntgabe seiner Pläne für den Wechsel auf ARM-Prozessoren aus eigener Entwicklung bei den Macs. Bisher werden derartige Chips nur in den Smartphones der iPhone-Serie und den iPad-Tablets verwendet.Apple will dem bericht zufolge jetzt über die Pläne für ARM-basierte Macs sprechen, damit Drittanbieter von Software-Produkten genügend Zeit haben, sich umzustellen. Erst im nächsten Jahr soll mit ersten Mac-Modellen zu rechnen sein, die die neuen ARM-Chips anstelle der bisher verwendeten Intel-CPUs nutzen. Am Betriebssystem ändert sich dabei zunächst nichts, so dass die Geräte weiterhin mit macOS laufen werden.Interne Tests der neuen ARM-Chips für die Verwendung in MacBooks und anderen Apple-PCs laufen angeblich schon länger. Dabei sollen sich deutliche Verbesserungen in Sachen Grafik-Performance und bei der Verarbeitung von Daten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz gezeigt haben. Darüber hinaus gibt es auch in diesem Fall wieder die ARM-typischen Vorteile in Sachen Energieeffizienz, wodurch sich einerseits neue, dünnere und leichtere Designs umsetzen lassen sollen, andererseits aber auch Vorteile bei der Akkulaufzeit mobiler Geräte ergeben.Die Umstellung von Intels x86-basierten CPUs auf eigene ARM-Chips soll bei Apple langfristig sogar dazu führen, dass selbst die teuersten Mac-Modelle aus dem Desktop-Bereich auf derartige SoCs umgestellt werden. Bisher gibt es keine derartigen Systeme, auch nicht mit Windows 10, da aktuell nur im Server-Bereich ARM-Chips mit einer hohen Kernzahl im High-End-Bereich eingesetzt werden, wo sie außerdem nur für bestimmte Einsatzzwecke herhalten.Apple plant dem Bericht von Bloomberg zufolge mindestens drei High-End-SoCs für ARM-basierte Macs. Eines der Modelle basiert auf dem iPhone-Prozessor der nächsten Generation, dem Apple A14 Bionic. Die Fertigung der neuen Chips erfolgt wie schon im Fall der Smartphone-Plattformen von Apple durch den taiwanischen Vertragsproduzenten TSMC, der die SoCs mit einer auf fünf Nanometer reduzierten Strukturbreite herstellen soll.