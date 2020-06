Limited Edition: Cyberpunk 2077-Xbox kommt mit Geheim-Botschaft

Für die limitierte Cyberpunk 2077 Xbox One X haben sich Microsoft und der Entwickler und Publisher CD Project Red ein interessantes Extra einfallen lassen. Die Konsole kommt mit einer versteckten Botschaft, die sich nur unter bestimmten Umständen zeigt.

So geht Limited Edition: Cyberpunk 2077 Xbox kommt mit Geheimbotschaft

Den Hinweisen folgen

Limited Editions sind im Bereich der Konsolen keine Seltenheit und sollen meist rund um Spielstarts für Aufmerksamkeit sorgen - und enthusiastische Fans natürlich zum Kauf anregen. Während viele limitierte Editionen eher kleine Anpassungen kosmetischer Natur bieten, hat Microsoft zusammen mit CD Project Red eine viel gelobte limitierte Xbox One X zum kommenden Shooter-RPG Cyberpunk 2077 entwickelt, die der Konsole eine deutlich andere Optik im Stil der Spielewelt beschert. Wer genau hinschaut, findet dann auch noch eine gut versteckte Botschaft.Wie ein Nutzer auf Reddit schreibt, hatte er nach Erhalt der Limited Edition auf der Rückseite eine zunächst kryptisch erscheinende Botschaft entdeckt: "Uniform, Victor, Mike, Echo", die Begriffe sind unter anderem bekannt aus dem NATO-Alphabet. Ein genauer Blick zeigt dabei schnell, dass jeweils die Anfangsbuchstaben deutlich hervorgehoben wurden: Nimmt man jeweils die ersten Buchstaben der Wörter, ergibt sich der Satz "UV ME", also übersetzt in etwa "Leuchte mich mit UV-Licht an".Folgt man diesem Hinweis, findet sich dann auf der Rückseite der Konsole tatsächlich eine weitere Nachricht: "many languages, one message", übersetzt "viele Sprachen, eine Botschaft". Fährt man mit dem UV-Licht weiter die Rückseite entlang, zeigt sich dann zu guter Letzt der Sinn dieser Botschaft: Microsoft und CD Project RED haben mit UV-aktiver Schrift in 15 Sprachen "Danke" auf die Konsole geschrieben. Wie ein Reddit-Nutzer ergänzt, handelt es sich um die 15 Sprachen, in denen Cyberpunk 2077 zum Start am 17. September 2020 erscheinen wird.