Flight Simulator: Microsoft zeigt volle Ladung Boeing 747-Screenshots

Fans des derzeit in Vorbereitung befindlichen Microsoft Flight Simulator werden immer gespannter, wie sich die Rückkehr der legendären Sim­ula­tion spielt, der Redmonder Konzern informiert (lies: macht sie heiß) sie auch vorbildlich per wöchentlichem Update.

Neue Folge der Feature Discovery Series kommt bald

Jumbo-Screenshots

Wie erwähnt liefert Microsoft seit einer Weile ein Update pro Woche und darin gibt es mal größere, mal kleinere Ankündigungen zum Flight Simulator. Dieses Mal war es ein eher kleineres, aber dennoch interessantes Update. Die vielleicht wichtigste Information ist die Bekanntgabe der Veröffentlichung der nächsten Ausgabe der Feature Discovery Series, Folge 8 kommt am Donnerstag, den 28. Mai 2020 und wird sich dem Thema IFR widmen.IFR steht für Instrument Flight Rules, was im Deutschen als Instrumentenflug bekannt ist. Was sich die Entwickler hierzu einfallen lassen, darüber können wir nur spekulieren, man kann aber davon ausgehen, dass man auch hier durch absoluten Realismus auffallen wird - und das, ohne den Simulations-Spielspaß zu vergessen.Das wöchentliche Update widmet sich auch der vor kurzem veröffentlichten Alpha-Version mit der Nummer 1.3.9.0, die Entwickler arbeiten hierfür an einem Patch, der auf Feedback der Community basiert. Dieser wird Fixes und kleinere Verbesserungen mitbringen, das Veröffentlichungsdatum und die Patch Notes sollen nächste Woche bekannt gegeben werden.Ein Highlight der wöchentlichen Updates sind die Community-Screenshots, die ausgewählt und von Microsoft veröffentlicht werden. Vergangene Woche ist mit der neuesten Alpha auch endlich die wohl bekannteste Passagiermaschine der Welt veröffentlicht worden, nämlich die Boeing 747 (genauer gesagt war es die 747-8i). Deshalb überrascht es nicht, dass die Screenshots diese Woche vom Jumbo-Jet dominiert werden, die Qualität der Bilder ist wie gewohnt atemberaubend.