Neues Labor-Update für Fritz-Repeater verbessert 160 MHz-Verbindung

Der Berliner Router-Hersteller AVM hat ein experimentelles Labor-Update speziell für FritzRepeater veröffentlicht . Das neue Update ist für die Modelle 3000, 2400, 1200 und 1750E verfügbar und bringt ein paar Änderungen zum Ausprobieren mit.

Neue Versionsnummern

Die Versionsnummern lauten wie folgt:

FritzRepeater 3000 07.19-79033

FritzRepeater 2400 07.19-79034

FritzRepeater 1200 07.19-79032

FritzRepeater 1750E 07.19-79031

Neu ist in 07.19-7903x laut AVM folgendes:

NEU: Optimierung der Repeater-Verbindung mit einer FritzBox mit Unterstützung von 160 MHz breiten WLAN-Kanälen

Verbesserung: System-Stabilität und Stabilität der Mesh-Verbindung in bestimmten Situationen verbessert

Verbesserung: Leistungsoptimierungen

Behoben: Nach Setzen der Werkseinstellungen war eine direkte erneute Anmeldung u. U. nicht erfolgreich

Behoben: Auslösen der WPS-Funktion direkt nach dem Booten funktionierte unzuverlässig

Behoben: Probleme bei kombinierter Nutzung von WPS und Autokanal

Behoben: Diverse Korrekturen für WLAN-Anzeigen in der Benutzeroberfläche

Behoben: Die Kombination der WLAN-Einstellungen "Mixed-Mode" und "PMF" wurde im Mesh nicht korrekt übernommen

Behoben: Anmeldung an der Benutzeroberfläche mit Edge-Browsern war nicht möglich

Behoben: Begrüßungsseite zum Labor mit Hinweisen zu Neuerungen konnte unter iOS 13 nicht geschlossen werden

So bekommt man das Labor-Update auf den Repeater:

Das aktuelle FritzOS muss vorab installiert sein - zuerst schaut man also nach einem regulären Update.

Dann startet man die Installation der Laborversion:

Zuerst die Datei fritzrepeater-labor-yyyy-xxxxx.zip entpacken (zu finden auf der Sonderseite für die Beta-Updates)

Das Update selbst dann über die Benutzeroberfläche des FritzRepeaters durchführen (http://fritz.repeater): Über System/Update und FritzOS-Datei navigieren und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Die Firmware wird auf den FritzRepeater übertragen. Anschließend startet sich der FritzRepeater neu. Es kann einige Minuten dauern, bis der Repeater wieder erreichbar ist.

