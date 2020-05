Neues Labor-Update für die FritzBox 7530 verbessert Namensauflösung

Der Berliner Anbieter AVM hat ein neues experimentelles Labor-Update für die FritzBox 7530 veröffentlicht. Nutzer können nun die neue Vorschau-Version 7.19 testen, die eine Vielzahl an Verbesserungen mit sich bringt.

Soeben haben wir im FRITZ! Labor noch ein Update für die FRITZ!Box 7530 ergänzt, diese ist jetzt ebenfalls wieder auf dem Funktionsstand von 7590, 7490, 6590 und 6490. ✔️ https://t.co/vH3mn3xv3t — FRITZ!Box (@AVM_DE) May 28, 2020

Neue Version und die Änderungen

Weitere Verbesserungen im FritzOS 07.19-78806

DSL:

Verbesserung VDSL Stabilität verbessert

Internet:

Verbesserung Stabilitätsverbesserung bei Namensauflösung im Internet (DNS), insbesondere bei plötzlichem Verbindungsabbruch durch die Gegenseite

Verbesserung Stabilitätsverbesserung bei verschlüsselter Namensauflösung im Internet (DNS over TLS, DoT)

Behoben E-Mail-Benachrichtigung über erfolgreiches Update wurde nicht an die E-Mail-Adresse von MyFRITZ! (myfritz.net) versendet

Behoben Gerät war im Heimnetz nicht unter Gerätenamen (Hostname) erreichbar, Gerätename jetzt durch DNS-Name ersetzt

Behoben Im Fehlerfall deaktivierte Server für verschlüsselte Namensauflösung im Internet (DNS over TLS, DoT) zum Teil nicht wieder aktiviert

Behoben Nach Rücksetzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung für MyFRITZ! (myfritz.net) zeigt F!OS weiter aktive Zwei-Faktor-Authentifizierung an

Behoben Vereinzelt VPN-Verbindungsabbruch unter hoher Last

Behoben Sporadisch nächtliche Neustarts

Behoben Bei der Einrichtung eines VPN-Tunnels für ausgewählte LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box kein Internetzugriff für dort angeschlossene Geräte

Behoben Unerwartete Einschränkung der Erreichbarkeit bestimmter Internetseiten bei aktivierter Blacklist

WLAN:

Verbesserung Optimierungen der Perfomance

Verbesserung Stabilität angehoben

Verbesserung Anzeige der realen maximalen Datenrate des WLAN-Gerätes statt der theoretisch möglichen Datenrate

Verbesserung Meldungen unter SYSTEM / Ereignisse bei erneuter Anmeldung von Repeatern auf dem 2,4GHz-Band verbessert

Verbesserung Autokanalfunktion weiter optimiert

Behoben Unter "WLAN / Funknetz / Eigenschaften" wurde bei WLAN-Repeatern die "WLAN-Eigenschaft (2,4 GHz)" doppelt angezeigt

Behoben Einstellungen der WLAN-Zeitsteuerung waren nicht änderbar

Behoben Fehler trat beim Setzen des WLAN-Kanals auf, wenn Radar während des Kanalswechsels erkannt wurde (5-GHz-Band)

Behoben Ersteinrichtung der FRITZ!Box an "vorhandenem Zugang über WLAN" scheitert

Mesh:

Verbesserung Stabilität

Behoben Stabilität der Verbindung zwischen FRITZ!Repeatern und FRITZ!Box in bestimmten Situationen verbessert

Behoben LAN-Gastzugang wird am FRITZ!Box Mesh Repeater nicht (aus) geschaltet, wenn am Mesh Master nur 2,4GHz aktiv ist

Telefonie:

Verbesserung Weitere Optimierung der mobilen Ansicht in der Rufnummernverwaltung

Verbesserung Kleinere Anpassungen in diversen Telefonieanbieter-Profilen für Italien und Niederlande

Behoben Beim Anlegen von neuen Rufnummern wurde die erste eingetragene Ortsvorwahl nicht in Anschlusseinstellungen übernommen

Behoben Ortsvorwahlen mit 01 bzw. 1 am Anfang wurden nicht akzeptiert (z. B. 01 für Wien bei Landesvorwahl Österreich)

Behoben Fehlerhafte Anzeige der Ortsvorwahl beim Bearbeiten von SIP-Trunks bestimmter Anbieter (z. B. Easybell)

Behoben Erzwungene Kennworteingabe beim Anlegen und Bearbeiten von Rufnummern über "Anderer Anbieter"

Behoben Fehlerhafte Darstellung der Ortskennzahl beim Bearbeiten einer eigenen Rufnummer

Behoben Die Rufnummernverwaltung war unter mobiler Ansicht (mit iOS) nicht möglich

Smart Home:

Behoben HKR-Vorlage mit Heizung aus von 1.1. bis 31.12. funktioniert nicht

Behoben Smart-Home-Vorlagen sind nicht editierbar

USB:

Verbesserung USB-Performance via Netzlaufwerkfunktion von Windows (SMB) verbessert

Behoben Überschreiben von Dateien auf "fritz.nas" via Windows 10 Netzlaufwerkfunktion (SMB) startet nur stark verzögert

System:

Verbesserung Konzeptüberarbeitung der Navigation im Assistenten für die Ersteinrichtung

Verbesserung Verbesserte Bewertung der WLAN-Verbindung in "Diagnose / Funktion"

Behoben Falsche Anzeige der Versand-ID für Supportdaten

Behoben Fehlende Anzeige der Bewertung bei der Kennwortvergabe

Behoben Nach Einstellung des IP-Client-Modus wird immer eine feste IP-Adresse konfiguriert

Behoben Die Labor-Begrüßungsseite mit Hinweisen zu Neuerungen konnte unter iOS 13 nicht geschlossen werden

Behoben Leere Seite in der Statistik des Energiemonitors bei Spracheinstellung Italienisch

Behoben Im Einrichtungsassistenten fehlte der Schritt der Rufnummern- und Telefoniegeräte-Konfiguration

Behoben Fehlerhafte Anzeige des Kennwort-Feldes unter System > Sicherung

Behoben Import-Versuch einer Konfigurationsdatei, die mit Labor-Firmware erzeugt wurde, scheitert unter Umständen

AVM

AVM hat ein weiteres experimentelles Labor-Update für die FritzBox 7530 veröffentlicht. Soweit bekannt ist, gibt es in diesem Update keine weiteren Neuerungen, dafür aber etliche Verbesserungen und auch eine Vielzahl an Fehlerbehebungen. Verbessert wurden jetzt unter anderem die Anzeige der realen maximalen Datenrate des WLAN-Gerätes, die anstelle der theoretisch möglichen Datenrate angezeigt wird. Zudem gibt es Stabilitätsverbesserung bei verschlüsselter Namensauflösung im Internet (DNS over TLS, DoT) sowie allgemein bei DNS in Verbindung mit einem plötzlichen Verbindungsabbruch durch die Gegenseite. Des Weiteren wurde die USB-Performance von Windows (SMB) im Netzwerk verbessert. Die Liste der Änderungen ist lang. Wir haben sie am Ende des Beitrags mit angefügt.Die neue Versionsnummer lautet 07.19-78806. AVM hat diese neue Beta-Firmware über die Online-Update-Funktion veröffentlicht. Die Aktualisierung steht als Download über die Labor-Website oder über die Online-Update-Funktion zur Verfügung. Das Update behebt einige Fehler, die teils von den Betatestern gemeldet wurden. In der neuen Labor-Version gibt es zudem allgemeine Stabilitäts­ver­besserungen. Alle Infor­mationen zu dem Update findet man auf der AVM-Webseite